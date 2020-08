El juez remite a Podemos y a Vox la declaración íntegra de Calvente

El juzgado que investiga si existió presunta malversación y administración desleal en Podemos ha acordado dar traslado al partido y a Vox -acusación popular en la causa- de la declaración íntegra del denunciante, José Manuel Calvente, tras comprobar que el CD que se remitió estaba incompleto. En una diligencia, el juzgado acuerda dar una copia de la declaración de Calvente, exabogado de Podemos, a petición de la formación de Santiago Abascal. El juzgado da cuenta en la resolución de que en la copia en CD que ya se aportó "no consta la totalidad" de la declaración del denunciante, por lo que ordena que se remita una nueva a la representación de Podemos, que lo pidió en dos ocasiones y al comparecer el 4 de agosto "se llevó el CD incompleto", además de a Vox, que lo solicitó después.

Desde Podemos, que ostenta la condición de investigado en la causa, se ha cuestionado que el juzgado haya accedido a entregar el testimonio íntegro a petición de Vox y no de Podemos, pese a las solicitudes previas. Lo ha dicho el portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, que ha criticado en un tuit que el juez "de repente" encuentre la grabación íntegra cuando la pide Vox, y no al solicitarla Podemos, a quien contestó que "la mayor parte" había "desaparecido". "Sería un chiste si no fuera gravísimo", señaló Echenique tras conocer la diligencia, al tiempo que incidió en que se trata de "una investigación sin pruebas". Precisamente Podemos había denunciado indefensión por no contar con la grabación completa de la declaración en la que Calvente se ratificaba en su denuncia, interpuesta por presuntos delitos de financiación irregular, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Una denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias por presunta malversación de caudales públicos y administración desleal en una causa en la que están investigados el partido y varios cargos, como el responsable de Finanzas, Juanma del Olmo, aunque fuentes jurídicas explicaron que el juez no precisó ni los hechos ni los supuestos delitos que les imputa. Podemos denunció que se les entregó "un extracto parcial con deficiencias técnicas" de la declaración que prestó el exabogado el pasado 29 de abril, lo que genera una "evidente indefensión" de los cargos del partido imputados, ya que tendrían que ejercitar "a ciegas" su derecho de defensa.