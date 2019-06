Rivera asegura que no va echar una mano a Sánchez para ser investido

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha urgido este jueves a Pedro Sánchez a formar Gobierno y que “por el bien del país, no se demore”, ya que, apunto, tiene los “socios” de la moción de censura para ponerlo en marcha, aunque estos socios no sean “plato de gusto” del partido naranja.

Tras reunirse con el Rey en el marco de la ronda de consultas de cara a la investidura, Rivera ha señalado que, aunque Sánchez no es de su agrado, es el único que cuenta con los números para ser investido presidente y poner en marcha la legislatura.

Al Monarca le trasladó, según explicó en una rueda de prensa en el Congreso, que Cs no facilitará en ningún caso la investidura de Sánchez, pero ejercerá una oposición “firme, leal, constructiva y de Estado”.

Rivera evitó pronunciar la palabra abstención cuando fue preguntado si Cs se plantea esta opción como última posibilidad para impedir una hipotética repetición de las elecciones, pero de su intervención se dedujo que no está ni mucho menos en sus planes.

Si se repiten los comicios, advirtió, será porque Sánchez y sus socios no querrán formar Gobierno porque gobernar juntos ya lo han hecho en comunidades y ayuntamientos, dijo, y puso de ejemplo Aragón, Castilla-La Mancha y los apoyos prestados por los socialistas a Ada Colau en Barcelona o a Manuela Carmena en Madrid.

“Yo no puedo formar Gobierno; si hubiera ganado, estaría haciéndolo”, insistió al subrayar que Sánchez es el único que puede aspirar a la Presidencia del Gobierno y tiene el apoyo claro de “los socios de la moción”.

Nada nuevo, por tanto, a lo que Rivera planteó al propio Sánchez el pasado 6 de mayo cuando se reunió con él tras las generales y donde ya le dijo que no iba a posibilitar ni por activa no por pasiva que siguiera en la Moncloa.

Casado rechaza "tacticismos"

El líder del PP, Pablo Casado, instó este jueves por su parte a Sánchez a evitar “tacticismos” y a no demorar el debate de investidura, y ya adelantó al Monarca que su partido no va a apoyar la reelección del líder del PSOE ni facilitar con su abstención que salga elegido, aunque no se opone que otros partidos constitucionalistas como Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) o Coalición Canaria puedan abstenerse para facilitar que supere la segunda votación.

Casado aseguró que no se opone a que Unión del Pueblo Navarro (UPN) pueda abstenerse en una eventual investidura de Sánchez si se asegura que Navarra Suma se hace con el Gobierno foral y la Alcaldía de Pamplona.

“Como parte de la coalición no vamos a poner ningún impedimento”, apuntó el líder del PP en la rueda de prensa posterior a su reunión con el Rey en el marco de la primera ronda de consultas que cerró ayer para una investidura.