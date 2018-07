Sáenz de Santamaría rechaza la integración que le ofrece Casado

El equipo de Soraya Sáenz de Santamaría rompió este miércoles por la noche las negociaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, por considerar que no les han ofrecido una representación "digna" en la dirección, a la que se incorporarán seis personas del entorno de la ex vicepresidenta, negociadas individualmente.

Después de varias horas de negociaciones en persona y por teléfono, el equipo de Sáenz de Santamaría decidió romper el diálogo porque lo que se les ofrecía por parte de Casado no se acercaba "para nada" a la representación proporcional y "digna" que ellos pedían.

Fuentes del equipo de Santamaría explicaron que por parte de Casado les han hablado de incorporar a dos secretarías de área a los ex ministros Fátima Báñez e Íñigo de la Serna, ambos valedores de la ex vicepresidenta. Dos puestos medios en la Ejecutiva que, además, no suponían poder acceder al comité de dirección. "No cumple para nada con lo que habíamos hablado".

Sobre esto último, fuentes del entorno de Casado recordaron que las personas del comité de dirección -que componen presidente secretario general vicesecretarios y portavoces- tienen que ser de la máxima confianza del nuevo líder.

Fuentes del equipo de Casado señalaron que ofrecieron nueve cargos a personas que apoyaron a Sáenz de Santamaría en la carrera por la sucesión y que seis de ellas aceptaron. Fue una negociación individual y no en bloque, como, según estas fuentes, pretendían desde el equipo de Santamaría.

Aun así, precisaron que la estructura sigue sin estar cerrada por completo y que puede haber cambios hasta que este jueves se reúna el comité ejecutivo nacional en Barcelona, en el primer encuentro que presidirá Casado y en el que dará a conocer las personas que le acompañarán en esta nueva etapa.

Sáenz de Santamaría, que se reunió con Casado por la mañana en el Congreso, quiere que se visualice la proporción de votos conseguida en el congreso extraordinario del partido del pasado fin de semana y que su equipo tenga una representación del 42% en la nueva Ejecutiva.

El equipo de Casado, por su parte, aseguró tener cerrada ya la incorporación a la dirección de Alberto Nadal, que ocupará la secretaría de Economía y Empleo, y Sergio Ramos, Yolanda Bel, Marimar Blanco, Iñaki Oyarzábal y Sofía Acedo, todos ellos personas que apoyaron la candidatura de Santamaría. Y dijo que mientras el equipo de Sáenz de Santamaría pretende negociar en bloque los nombres, ellos contactaron individualmente con personas cercanas a la ex vicepresidenta y que al menos los seis citados han aceptado incorporarse al comité ejecutivo.

Otros tres lo han rechazado: Fátima Bañez, Jose Luis Ayllón e Íñigo de la Serna.

Casado rechaza la tesis del reparto proporcional en la nueva dirección del PP con arreglo a los resultados del congreso porque entiende que es él, como nuevo presidente del partido, el que tiene derecho a pilotar la formación de los equipos.

El líder del PP y la que fue su rival en las primarias se han reunido en la víspera del primer Comité Ejecutivo Nacional del partido de esta nueva etapa, que se celebra mañana en Barcelona y ante el que Casado anunciará los nombres de su cúpula y de quienes ocuparán los principales cargos del organigrama del partido.