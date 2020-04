Torra pide ayuda al Estado y al Ejército mientras gesticula con la estelada

Dicen que no se debe morder a la mano que te da de comer y, como eso, como el comer, Cataluña necesita ayuda, la emergencia sanitaria requiere una colaboración transversal entre las comunidades ya la vez entre ellas y el Estado, y la Generalitat no ha dudado en pedir la ayuda del Estado y del Ejército. Españoles. Una petición que ha venido acompañada por ataques al Gobierno central, a Madrid, la bestia negra del separatismo, de Quim Torra por ende. “No podemos esperar nada de Madrid porque no llega nada”, ha sentenciado este jueves el agraviado jefe del Govern en su reaparición dos semanas de infectarse de coronavirus.

“Desde que las competencias se centralizaron y la compra de suministros se suponía que había que hacerla desde el Estado, nos ha llegado apenas un 8-10% del material que la Generalitat está utilizando”, ha asegurado el president, avivando la llama del independentismo más contumaz, que se ha ido apagando entre la trágica lucha por la supervivencia.

Con 2.093 muertos y 21.804 contagiados en Cataluña, no parece de recibo que Torra enarbole la estelada. Con fruición: según ha explicado, el Govern se está “buscando la vida a nivel internacional” y mediante empresas catalanas que puedan fabricar materiales.

El Gobierno catalán ha sido muy reacio hasta ahora a pedir ayuda al Ejército ante el Covid-19, especialmente los consellers de Interior, Miquel Buch, y Salud, Alba Vergés, aunque está ha reconocido este jueves en Catalunya Radio que ha pedido no solo ayuda a la Unidad Militar de Emergencias(UME) para desinfectar residencias de ancianos, sino incluso médicos y enfermeras.

El departamento de Bienestar Social ya admitió el miércoles que el Ejército ya está saneando geriátricos, básicamente a petición de los ayuntamientos. En total son 362 los ancianos de centros para la tercera edad que han muerto por la pandemia este mes de marzo, mientras que la cifra de contagiados actualmente se eleva hasta los 830. "Algo no hemos hecho bien", ha confesado Torra. Habría que preguntarle si no han hecho todo mal.

Torra dice ahora que el Ejército será “bienvenido” , aunque sus trabas a la puesta en marcha de un hospital de campaña en Sabadell le desmienten. El Govern no encuentra adecuado el pabellón que el Ejército de Tierra está levantando en el polideportivo del municipio: no considera adecuadas las tiendas militares y pide que se cambian por paneles.

El Ayuntamiento clama contra el retraso. “Pedimos a la Generalitat que no deje a los ayuntamientos solos ante esta pandemia”, ha suplicdo la alcaldesa, Marta Farrés. Del PSC. Una precisión, que aunque parezca mentira con la que está cayendo,no está de más.