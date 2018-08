Treinta presos por vínculos con el yihadismo saldrán de la cárcel en dos años en España

El último informe de Europol sobre tendencias y situación del terrorismo en Europa subraya cómo la reaparición de hombres y mujeres , junto a un “extenso número de menores”, procedentes de las zonas de conflicto representa una “permanente amenaza a la seguridad”. Sin embargo, no se ha producido la vuelta masiva que se temía . Se ha constatado la llegada 1.400 adultos y niños. También se estima que de los 5.000 que se incorporaron a las filas de Daesh desde Europa, 900 han muerto en enfrentamientos. ¿Qué ha sucedido con el resto? “Están en Sahel, Marruecos y Libia”, precisa un experto en la lucha contra el terrorismo yihadista.

“Si vuelven a su comunidad convertidos en héroes , en autoridades morales, en modelos para los más jóvenes tendremos un escenario grave”, apuntan las fuentes consultadas. García-Larrache apelaba en el curso sobre radicalización de la Universidad de Málaga al “papel esencial que jugará la sociedad civil, porque estos terroristas tienen que vivir en un entorno y el hecho de que sean conocidos y que se sepa que han estado en la cárcel puede hacer que la propia sociedad no permita que lo vuelva a hacer”. También puntualizaba que muchos no han tenido contacto directo y personal con la violencia, tienen familias y reúnen una serie de cualidades que los hacen “reinsertables”.

Esta situación no es aislada en el panorama europeo. Francia ha reconocido que en este periodo saldrán de las cárceles de este país 450 internos que han cumplido diferentes sentencias por sus vínculos con el terrorismo de perfil islamista.

Veinte actuaciones antiterroristas conjuntas con Marruecos hasta 2017

Las policías de España y Marruecos han desarrollado 20 actuaciones antiterroristas conjuntas que han implicado detenciones y registros a ambos lados de la frontera entre 2014 y 2017. La cooperación entre las fuerzas de seguridad y de inteligencia de los dos países comenzaron después de los atentados de Madrid de marzo de 2004 y no solo se han mantenido durante estos 14 años, sino que se han consolidado, convirtiéndose en un éxito reconocido de colaboración extracomunitaria en asuntos de terrorismo y radicalización yihadista. El apoyo mutuo también ha alcanzado el ámbito judicial con la presencia de jueces de enlace para compartir información sobre los procesos en curso.Las dificultades periódicas que han experimentado las relaciones entre España y Marruecos no han tenido hasta la fecha traslación a la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, los Reyes tuvieron que suspender en enero sine die la visita de Estado que tenían programada a Rabat, Casablanca y Tánger, a petición del Gobierno marroquí que aludió a inconcretos motivos de agenda de Mohamed VI. Ha sido, además, el segundo aplazamiento de este viaje oficial. Además, el presidente, Pedro Sánchez, tampoco ha podido cumplir la tradición elegir Marruecos para su primera salida internacional porque Rabat respondió que su monarca no estaba en el país. Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se ha reunido dos veces con su homólogo marroquí, Abdeluafi Laftit, encuentros en los que también ha estado marcada en la agenda la crisis migratoria.