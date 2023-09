Dimite el concejal del PSOE en Madrid que le dio tres toques en la cara al alcalde

El concejal socialista Daniel Viondi ha comunicado que renuncia a su acta de edil "en las próximas horas". Lo ha anunciado en su cuenta de X tras comunicárselo a su partido. "He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible", ha trasladado en su mensaje en redes.

Daniel Viondi ha pedido disculpas por "esas dos palmadas" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha subrayado que nunca ha amenazado a nadie en un Parlamento. "Pido disculpas por esas dos palmadas. He pedido disculpas a través del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente Borja Carabante al no disponer del teléfono de Almeida", ha trasladado Viondi.

El socialista ha explicado que en la moción sobre la futbolista Jenni Hermoso ha entregado un papel a Almeida. "'Toma la declaración del alcalde De San Fernando de Henares, os habéis equivocado' y su respuesta ha sido 'pero de qué vas', con tono chulesco. Y le he dicho 'te has equivocado' dando un par de palmadas en la cara", ha señalado.

Viondi fue expulsado del Pleno del Ayuntamiento de Madrid tras ser apercibido tres después y tras ser recriminado por Almeida por "tocarle la cara tres veces". "Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir", ha expresado el alcalde, quien ha recordado que ya fue expulsado de una comisión por decir que iba a "arrancarle la cabeza" a un diputado en la Asamblea de Madrid. "Nunca he amenazado a nadie en un Parlamento. Y en mi defensa, el presidente ni me dejó responder a esa mentira ni disculparme por las dos palmadas ocurridas", ha explicado Viondi a su vez.

Almeida, visiblemente enfadado, le ha exigido que no le vuelva "a tocar la cara jamás" y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, le ha expulsado de la Cámara.

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha exigido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que pida el acta de concejal de Viondi porque su comportamiento es "incompatible con la condición de concejal", que le expulse y le suspenda de militancia.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido "disculpas al alcalde" y ha remarcado el "máximo respeto" a la Cámara. Posteriormente, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido al concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi que entregue su acta tras ser expulsado del Pleno de Cibeles.