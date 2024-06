David Sánchez, técnico del Xerez DFC, huye de favoritismos ante el Jove

El Xerez DFC afronta este domingo (19:00) en Chapín el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF ante el Jove Español de San Vicente de Raspeig. Los azulinos encaran los dos encuentros más importantes de la temporada y ya tienen todos los cabos atados. David Sánchez, técnico azulino, ha estudiado a fondo al rival y no quiere que se le escape el más mínimo detalle porque sabe que en este tipo de eliminatorias cualquier fallo puede marcarlas.

En todas las apuestas su equipo parte como claro favorito incluso el rival les ha colocado esa etiqueta, pero él quiere huir de ese papel y subraya que "estamos contentos por llegar hasta aquí, hemos ido paso a paso y nos ha costado mucho. El partido va a ser muy difícil, ante un gran rival, que ha quedo segundo en un grupo de los más complicados. He trabajado mucho por allí y lo conozco y es de los más duros de España".

Bajo su punto de vista, "ellos que se pongan la vitola que quieran, nosotros sabemos que va a ser difícil, que es una eliminatoria a ida y vuelta y tenemos que preparar primero el partido de casa lo mejor posible, con nuestra gente, para intentar hacerlo lo mejor posible y sacar un resultado favorable".

El preparador azulino tiene asumido que el Jove no se lo va a poner fácil y que la eliminatoria será similar "a la que tuvimos que superar ante Pozoblanco o Ceuta. Nosotros no vamos cambiar, tenemos las ideas muy claras, igual que ellos, por eso me gustan, sabemos a qué juegan. El objetivo, como he comentado, es intentar sacar un buen resultado, dejar la portería a cero y estar acertados en el área rival, tener esa chispita para adelantarnos lo antes posible. Está claro que en un partido de este tipo siempre vas a tener menos ocasiones que en otros y, además, ellos defienden bien".

"Me hubiese gustado la vuelta en casa después de lo que hemos visto, pero es lo que toca"

El sorteo deparó que la ida se jugase en Chapín y la vuelta en San Vicente y a eso "le he dado vueltas durante toda la semana. Cuando íbamos a enfrentarnos al Pozoblanco en liga mi mentalidad el lunes era guardarme mis cartas y que pasase lo que tuviese que pasar porque me daba igual la clasificación, pero luego mi cuerpo técnico me hizo cambiar de opinión, saqué todas las cartas y fue una buena decisión. Ahora, me hubiese gustado la vuelta en casa después de lo que hemos visto, pero esto es un sorteo, es lo que toca. Además, ellos quedaron segundos y nosotros terceros y de haberse mantenido así la normativa para la final, ellos tendrían ventaja. Tenemos que salir a por todas en estos noventa minutos en casa, y hacer un buen partido frente a un rival duro, rocoso, con experiencia y que nos lo va a poner complicado".

El césped natural y las dimensiones de Chapín pueden beneficiar a su equipo y así lo subraya el hispalense: "Esperemos que sí y que el campo esté regadito para que el balón pueda correr ante un rival que sabe competir, que presiona bien, con las ideas claras y difícil de batir. Le estamos dando a los jugadores la mayor información posible porque, al final, son ellos los que compiten y mandan. Están en un buen momento, sobre todo anímicamente, y hay que pensar que aún nos quedará la vuelta en su campo. No obstante, es cierto que ellos en su grupo apenas juegan en césped natural y entrenan siempre en su campo, pequeñito y artificial. Ahí podemos tener argumentos para hacerles más daño".

A pesar de esa posible ventaja, David Sánchez no quiere confianzas y recuerda que "nuestro club es grande y los rivales cuando llegan a Chapín se crecen porque hay muchos jugadores a los que les gustaría estar aquí. Nuestro campo motiva porque hay mucha gente mirando y, al final, el futbolista lo sabe y también está pendiente de eso. No será fácil, lo repito una vez más, nos tocará tener mucha paciencia para lograr un buen resultado".

"No me creo lo de la presión, para ellos será motivante jugar en un campo como Chapín"

La presión de jugar en un estadio como Chapín con el empuje de la grada puede ser otro factor determinante y en ese punto, tampoco el preparador azulino se fía. "No me creo los argumentos de otros clubes, no me lo creo. Yo he tenido suerte y he estado en clubes con buenas aficiones, pero cuando he estado en otros más pequeños y he ido a campos grandes, me he extramotivado. Para ellos será motivante, pero es que no son chicos jóvenes a los que ese ambiente les puede pesar, cuentan con futbolistas experimentados, con muchos partidos en esta categoría. La eliminatoria está igualada y será difícil".

Una de las virtudes del Jove es su seguridad atrás, que le ha permitido encajar muy pocos goles a lo largo del curso. Sánchez también pone en valor ese dato. "Creo que son hasta más sólidos y disciplinados que nosotros en esa faceta, su orden táctico es distinto. Son seguros atrás de forma diferente a mi equipo, nosotros defendemos bien porque atacamos bien, tenemos mucho la pelota y, aún así, en las dos eliminatorias hemos sufrido. Ellos cuentan con gente arriba rápida que te puede hacer daño, defensivamente acumulan mucha gente detrás del balón, presionan, son fuertes, agresivos en el buen sentido de la palabra... Que no hay nada fácil. La tercera eliminatoria para pelear por un ascenso es dura a la fuerza, hay otros equipos por ahí que también eran duros, pero nos han tocado ellos. Nos queda dar el último paso y estamos con muchas ganas, energía e ilusión para lograr ese objetivo que tan lejos veían algunos, nosotros no porque siempre confiamos".

Por último, se no olvidó de hacer un guiño a la afición. "Siempre lo digo, a este equipo le gusta el ambiente y creo que esta semana poco o nada tengo que decir en ese sentido. La necesitamos y me han comentado que el ritmo de venta de entradas va muy bien. Hay que venir a animar y acudir al campo pensando que va a ser difícil y que la paciencia será clave. Aquí ya no hay más, si queremos jugar en Segunda RFEF, los jugadores tienen que sacar todo lo mejor que llevan dentro. Si no lo hacen, seguiremos siendo de Tercera".