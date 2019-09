1-O: Un aniversario marcado por la tensión

Entre los días 19 y 22, el TSJC juzgará a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la legislatura del 1-O y a la ex diputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes de desconexión en 2017.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijó para el 18 de noviembre el juicio a Torra, que puede ser inhabilitado por no retirar a tiempo los lazos amarillos en campaña electoral.

El propio Torra se ha mostrado a menudo más sensible con quienes critican la actuación de los Mossos que con los argumentos de su conseller, que antes del verano se mostraba dispuesto a desempeñar un papel relevante al frente de JxCat y que ahora se ve debilitado.

No ha esperado a conocer, pues, cuáles son los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, pese a que según el juez los detenidos podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos.

Sus choques con los Mossos en algunas manifestaciones ya habían puesto en alerta a los partidos del Govern por el temor a que las acciones incontroladas de los CDR agrietaran el relato de la no violencia, y las detenciones del pasado lunes no hacen más que confirmar que el riesgo es real.

JxCat, ERC y la CUP denunciaron que detrás de la operación hay una voluntad del Estado de infundir "miedo" a las puertas de las movilizaciones que puede desatar la sentencia, mientras que los partidos constitucionalistas les recriminan que no se desmarquen de unos detenidos a quienes se acusa de preparar sabotajes violentos.

El Parlament aprobó el jueves una resolución de la CUP, apoyada por JxCat y ERC, que avala la "desobediencia civil e institucional" para defender derechos civiles, políticos y sociales, pero no hay acuerdo en cómo traducir esas palabras a los hechos, y en ciertos sectores existen serias dudas sobre la conveniencia de ese camino.

Los contactos discretos aún no han servido para que partidos y entidades soberanistas acuerden una estrategia de respuesta si hay condenas, más allá de prever masivas movilizaciones de protesta, que podrían incluir un paro de país y ocupaciones de espacios clave.

Tanto Puigdemont como los otros seis dirigentes independentistas que huyeron de España para evitar el juicio están muy pendientes del desenlace de la sentencia, ya que el juez instructor, Pablo Llarena, puede decidir reactivar las euroórdenes de detención que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar al ex president.

El factor más determinante de los próximos días será la sentencia del procés que dictará el Supremo, previsiblemente antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años en prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y habría que prorrogarla, un asunto que no gusta entre los jueces.

Torra: "No se puede condenar lo que no existe"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, apuntó ayer que no puede "condenar lo que no existe", ya que "el independentismo siempre ha sido pacífico" y por ello "choca contra la violencia de manera natural": "Nosotros no somos violentos", aseguró. En su intervención en un acto de JxCat frente a la prisión de Lledoners (Barcelona), el president afirmó que él "siempre" ha rechazado la violencia, eso sí, "cuando se ha producido". Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, evitó pronunciarse ayer sobre el presunto vínculo entre los CDR detenidos y Torra y pidió que se deje actuar a los tribunales. "Dejemos que estas cuestiones se vayan desarrollando donde se tienen que desarrollar, que es en el ámbito judicial", afirmó.