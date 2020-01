"La deslegitimación del terror se ha abandonado por completo"

Ordóñez hizo esta reflexión n el responso celebrado en el cementerio donostiarra de Polloe para conmemorar el 25 aniversario del asesinato a manos de ETA de su hermano, el edil Gregorio Ordóñez (PP). Al acto, que posteriormente continuó con la colocación de una placa ante el restaurante donde Ordóñez fue tiroteado el 23 de enero de 1995, también asistieron su viuda, Ana Iribar, y su hijo, Javier, además de numerosos amigos y compañeros entre los que se encontraban dirigentes del PP vasco y varias víctimas del terrorismo, además del líder de Vox, Santiago Abascal. "Hace unos años -reseñó Ordóñez-, cuando ETA estaba operativamente acabada, el Estado quiso llegar a su final con atajos, con negociaciones indecentes, precisamente por la vía que mi hermano siempre defendió que no era la que una democracia debía seguir. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de ese final de ETA negociado".

Jordi Sànchez sale de prisión en su primer permiso

El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez salió ayer de la cárcel de Lledoners para disfrutar de su primer permiso de 48 horas, tras llevar en prisión 830 días, más de un cuarto de la condena que el Supremo le impuso por el procés. Acompañado de su mujer y de su hija, Sànchez abandonó el centro penitenciario a las 16:10, ocho días después de que saliera utilizando también su primer permiso el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El líder independentista salió a pie del recinto, situado en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), y saludó a los periodistas que montaban guardia frente a la cárcel. El ex diputado de JxCat, al igual que hizo Cuixart, expresó su deseo de disfrutar de su primer permiso en la intimidad y de forma discreta, por lo que no prevé participar en ningún acto público ni hacer declaraciones.