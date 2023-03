Los diputados socialistas se defienden legalmente de las acusaciones por el caso Mediador

El PSOE ha iniciado la defensa legal de diputados señalados en el caso Mediador y mantiene que por el momento el único implicado es el ex parlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Hasta ahora, ha habido 13 detenidos, entre ellos Fuentes Curbelo, que fue puesto en libertad con cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, y su sobrino Taishet Fuentes (PSOE), que lo sustituyó como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.

Pero en los medios están apareciendo nombres de diputados socialistas que podrían haber asistido a cenas celebradas en Madrid junto a Fuentes Curbelo y empresarios, parlamentarios que en algunos casos ya han anunciado acciones legales, como la secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández.

"He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale", ha escrito en Twitter. Otros diputados que han anunciado acciones legales, fundamentalmente por injurias y calumnias, son Javier Alfonso Cendón (León), Indalecio Gutiérrez (Almería), Ana Prieto (Lugo), Beatriz Carrillo (Sevilla), Uxía Tizón (Orense) y Manuel Arribas (Ávila), aunque hay más.

El grupo parlamentario informó de que ha empezado a asistir legalmente a algunos de estos diputados y asegura que se les vincula "con hechos que en absoluto se han producido". Lo que está en entredicho no es sólo la posible implicación en la trama corrupta, sino también la participación en fiestas con drogas y prostitución.