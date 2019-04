Noelia Vera, diputada de Unidos Podemos por Cádiz, no se cree que quienes dan “por muerto” a su partido “tengan las cosas tan claras”. “Si tan seguro están, ¿por qué han tenido que construir unas cloacas del Estado para hacer pruebas falsas contra Podemos”, se ha preguntado esta tarde pidiendo a Fernando Grande-Marlaska, “candidato ahora de repente por la provincia”, que hiciera algo para acabar con “unas cloacas que siguen operativas”.

Vera, también portavoz de Podemos, ha sacado pecho en la presentación de la candidatura por Cádiz, que vuelve a encabezar, y ha augurado unos resultados que la sitúan en el Congreso junto a su compañero de filas y número 2, Juan Antonio Delgado – “que le puede decir a Marlaska cosas de cómo frenar el narcotráfico en el Campo de Gibraltar –, y Santiago Gutiérrez, concejal de Medina y número tres de la lista, “que sabe mucho de agua y una de nuestras propuestas estrellas es recuperar el carácter público del agua en este país”.

Su discurso, y el de sus compañeros, reivindicó un voto útil para Unidas Podemos frente a un PSOE “que no se atreve”. “Nosotros no tenemos deudas con los bancos, no nos tiemblan las piernas si nos sentamos delante de una eléctrica, no se nos caen los anillos para sentarnos delante de los fondos buitres y a eso el PSOE lamentablemente no se atreve porque tiene compromisos y deudas con bancos y grandes empresas de este país a través de las puertas giratorias”. “En campaña algunos dicen unas cosas que luego vemos que no hacen”, ha apuntado también Delgado refiriéndose a los socialistas.

Para Unidas Podemos hay tres opciones: el “trifachito”, ese PSOE “que no es que no pueda pero no se atreve” y Unidas Podemos, “que quiere cambiar las cosas de verdad”. “El PSOE representa el inmovilismo ante una situación donde el país necesita cambios profundos”, ha cargado además Santiago Gutiérrez.

Aún así, Vera, que dijo que el escenario no es de gobiernos monocolor y habrá que hablar, se congratuló del trabajo hecho tras las negociaciones con el Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional a “unos 30.000 gaditanos” y de un presupuesto “que estuvo a un tris de salir adelante, con medidas que no eran suficientes pero que avanzaban mucho en poner en centro la vida de la gente”. “Hemos logrado que se vuelvan a hablar de cosas fundamentales para la provincia, como el subsidio para mayores de 52 años, que los trabajadores de la subcontratas tengan las mismas condiciones laborales , de brecha salarial, de ampliar permisos de paternidad y maternidad,...”.

La diputada de la formación morada alzaba la voz y defendía una candidatura que pasa por el feminismo, el municipalismo, los movimientos sociales y “hasta un guardia civil”, y que se presentaba oficialmente en un pequeño salón de acto del Centro Municipal de Mujer de Cádiz, con presencia de los máximos representantes en la provincia de Podemos e Izquierda Unida, José Ignacio García y Fernando Macías.

Su número 3, Santiago Gutiérrez, recordaba que las encuestas se equivocan mucho y que los resultados de las andaluzas han llevado a una “removilización social”. “Venimos con optimismo”.

Rafael Lara, activista de los Derechos Humanos, será su número 2 al Senado. “No podía decir que no”, decía ante sus compañeros inaugurando el acto en sí. “Son tiempos complejos y de los más peligrosos por el retroceso de derechos y libertades”.