Junqueras dice que la amnistía ya estaba en su acuerdo de investidura con el PSOE

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha dado por hecho este martes que el acuerdo que su partido suscribió con el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso ya incluía la amnistía, al tiempo que ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que los republicanos catalanes no renunciarán a la unilateralidad.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, Junqueras ha señalado que en el citado acuerdo con los socialistas "ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias". "Y estamos convencidos que entre las medidas legales para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía", ha indicado. A la pregunta de si cree que puede haber acuerdo para una hipotética investidura de Sánchez sin la amnistía, Junqueras ha insistido en que si el acuerdo existente en este momento ya incluye la amnistía, "es evidente que el acuerdo deberá incluir" esta figura jurídica.

"Votar no es un delito"

Con todo, el independentista catalán ha querido dejar claro a Sánchez que su partido no renunciará "en ningún caso" a la unilateralidad para la consecución de una futura Ley de Amnistía porque se trata, ha dicho, de un "derecho democrático". "Estamos convencidos de que la mejor manera para defender los derechos democráticos es ejerciendo los derechos democráticos, y es evidente que votar en ningún caso es un delito", ha remarcado. En este sentido, ha subrayado que "la amnistía debería incluir a todos aquellos que han sido perseguidos injustamente por haber hecho algo que, en ningún caso, era un delito porque no estaba recogido en el Código Penal". Por lo tanto, Junqueras sostiene que la amnistía debe servir "poner justicia allí donde hay injusticia". "Puesto que todos sabemos que convocar y celebrar un referéndum no es ningún delito, porque no está recogido en el Código Penal, la amnistía debe servir para devolver la justicia a quienes se ha cometido una injusticia", ha abundado.

¿Arrepentimiento no es delito?

Preguntado en este punto si algún tipo de figura de arrepentimiento sería una línea roja para ERC, Junqueras ha respondido que no entendería que "nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito". "Al contrario, quienes deben arrepentirse son aquéllos que han impedido derechos democráticos tan básicos como, por ejemplo, el derecho al voto", ha remachado. El líder de los republicanos catalanes ha aprovechado los micrófonos para llamar a Junts a que se avenga a unirse a la negociación con el Gobierno porque cree que facilitaría las conversaciones. "Esperemos que quiera coordinarse en algún momento y quiera sumarse definitivamente a esta vía", ha dicho el política, poniendo en valor los logros conseguidos por su partido hasta la fecha, como "sacar a presos de la cárcel, reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición o reformar el delito de malversación".