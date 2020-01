Los obispos reclaman al Gobierno que la Iglesia no sea discriminada por el IBI

La Conferencia Episcopal advirtió al Gobierno de que "la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco discriminación" en respuesta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró que esta institución tendría que pagar el IBI de los edificios que no estén destinados al culto. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, respondió a Calvo tras la reunión de la Comisión Permanente. La exención del pago del IBI está prevista en la Ley de Mecenazgo -explicó Argüello-, que establece esta regulación para todas las entidades no lucrativas, no sólo la Iglesia católica.

"Los gobiernos tienen derecho a modificar su normativa fiscal", admitió el secretario general de la CEE, que reclamó que este tipo de asuntos, que afectan a todas las entidades lucrativas, "no se traten como si fueran un privilegio de la Iglesia, porque no es así". Mostró la disposición de los obispos a estudiar determinados "asuntos", pero desde una doble clave: "La Iglesia no desea privilegios, pero tampoco discriminación", zanjó.