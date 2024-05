Beatriz Trapote viste la prenda estrella de la temporada y disfruta en familia del Alumbrado de la Feria de Jerez 2024

El primer día de Feria de Jerez 2024 fue un rotundo éxito, ya que poco antes del encendido del Alumbrado, no cabía un alfiler. Entre los presentes no faltaron jerezanos y jerezanas de todas las edades, personas venidas de localidades vecinas y más de una cara conocida, una de ella la empresaria, periodista y tertuliana Beatriz Trapote, junto a su marido e hijos.

Tal y como compartió la periodista y empresaria en su perfil de redes sociales, para la ocasión estrenó chaqueta taurina de Modas ANA’S. De hecho la muestra en su feed, así como en imágenes de ella camino al recinto ferial jerezano, en el Parque González Hontoria, presumiendo de prenda, en color blanco con alamares en planta. Acompañaba el vídeo con el texto: “Vamos al Alumbrado”.

El ‘look’ es tendencia y, sin duda, cada vez copa más protagonismo. En el caso de Beatriz Trapote, combina la chaqueta taurina con un top y cuñas de esparto en color similar a las alamaras. Completó el ‘outfit’ con pantalón claro.

Esta prenda ya forma parte del fondo de armario de muchas pues, con anterioridad, otras caras conocidas. Una de ellas fue la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en 2023 asistió a la corrida Goyesca del 2 de mayo, y vio los toros desde el callejón, con una pieza única: “una cazadora vaquera corta de inspiración taurina, cual chaquetilla, firmada esta vez por Aguja de Arte, la marca de complementos que realizó también la hombrera de su vestido de Victoria”, describía elmundo.es. Vicky Martín Berrocal, la nieta del rey Victoria Federica de Marichalar Borbón o Carmen Lomana también se han apuntado a esta moda en auge.

El estilismo de Víctor Janeiro, en cambio, es más desenfadado. “Realmente te das cuenta de que te estás haciendo mayor cuando vas a la Feria con un plumas”, dice la periodista y empresaria. A esta ‘pulla’ el pequeño de los Janeiro responde con sorna mostrando su cuerpo en camisa abriendo el plumas: “Mira que pecho”.

En las posteriores stories muestra en vídeos la multitud que no quiso perderse el momento casi mágico del Alumbrado de la Feria de Jerez: “Increíble, hacía tiempo que no veía tanta gente en la feria”. Aunque por lo que se aprecia en las imágenes les pilló a las afueras del parque González Hontoria.

La vida de Trapote

Recientemente, la periodista y emprendedora, reconocía en una entrevista que espera que sus negocios (como la cafetería que regenta en El Puerto) sean lo suficientemente rentables como para dejar el trabajo en un segundo plano. No obstante, asegura que es una más del equipo: "Soy la primera que me remango y voy los sábados con el mandil. La gente me dice que me parezco mucho a una que salía en la tele”.