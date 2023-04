Feria de Jerez: canciones y estribillos que tienes que saber para no desentonar

‘Despechá’ de Rosalía, #Session 53 de Shakira y BZRP en la que la cantante da estopa a su ex pareja y ex futbolista Gerard Piqué, o los temas de Quevedo y Sebastián Yatra no paran de sonar, son éxitos del momento, sin duda, y sonarán en la Feria de Jerez. Sin embargo, hay otras canciones que han trascendido el tiempo, han llegado a formar parte de la idiosincrasia de esa Feria de Jerez que se intercalan entre sevillana, bulería y rumba, desde mucho antes de que existiera Spotify.

Según la ordenanza municipal “la música que suene en las casetas obligatoriamente debe estar enmarcada dentro del ‘estilo flamenco’ hasta las 24.00 horas”. Pues bien, acatando por supuesto esa norma, te indicamos algunas de las canciones y estribillos que seguro sonarán una vez permitido, para no desentonar y pasarlo de lujo.

'Vámonos pa la feria', El Pali

Vámonos pa' la feria

Cariño mío

Cariño mío

Vámonos pa' la feria

‘Las cosas más pequeñitas’, Nolasco

Ay, si yo suelo camina'

Sobre brasas encendi'a

Si me gusta disfruta'

Por la noche y por el día

No es que sea un súperman

Y es que me gusta la vida

Me gusta saborea'

Las cosas más pequeñitas

Las cosas más chiquititas

‘Para volver a volver’, Siempre así

Para volver a volver,

Como has vuelto mil veces,

Para decir que te vas,

Y al final te arrepientes.

Deja tu orgullo correr,

Deja de hablar y te callas,

No digas mas que te marchas,

No digas mas que te marchas,

Para volver a volver.

‘A la luz de lorenzo’, Los Delinquentes

Tú solo quieres quererme cuando tú quieras

Que cuando hueles los naranjos

Y la sangre se te altera

Tú solo quieres quererme y en primavera

Ay, pero yo no soy Pinocho

Que el corazón tiene de madera (Cariño)

Tú solo quieres quererme cuando tú quieras

Que cuando hueles los naranjos

Y la sangre se te altera

Sarandonga, Lolita Flores

Sarandonga nos vamos a comer

Sarandonga y un arroz con bacalao

Sarandonga y en lo alto del puerto

Sarandonga que mañana es domingo

Sarandonga cuchiviri cuchiviri

Sarandonga cuchiviri cuchiviri

Sarandonga cuchiviri cuchiviri

Sarandonga y oyeme cantar

'Ay, Que Te Como', Jose Manuel El Mani Estoy tan enamora'o, estoy tan enamora'o

De tu manera de ser

Ay, que te como y te como; que ay, que te voy a comer

‘Bamboleo’ y el popurrí de Raya Real

'María', Ricky Martin

Así es María, blanca como el día

Pero es veneno si te quieres enamorar

Así es María tan caliente y fría

Que si te la bebes de seguro te va a matar

Un, dos, tres

Un pasito pa'lante María

Un, dos, tres

Un pasito pa' atrás

‘Danza Kuduro’, Don Omar

La mano arriba

Cintura sola

Da media vuelta

Danza Kuduro

No te canse' ahora

Que esto solo empieza

Mueve la cabeza

Danza Kuduro

¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tus venas?

Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena

¿Quién puede parar eso que, al bailar, descontrola tus caderas?

Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera

‘El tiburón’, Proyecto Uno

Ahí esta el tiburón

Ahí esta el tiburón

Se la llevo el tiburón, el tiburón, el tiburón

Ahí esta el tiburón

Ahí esta el tiburón

Se la llevo el tiburón, el tiburón

No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue

No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue

No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue

No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue