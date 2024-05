Sustituyen de urgencia las cajas de suministro del alumbrado de la Feria por fallos en su diseño

Casi una veintena de cajas generales de suministro del alumbrado extraordinario instalado en el Parque González Hontoria para la Feria del Caballo serán sustituidas a lo largo de la jornada de este miércoles por deficiencias de fabricación. De hecho, una ardió en la noche del pasado lunes en la calle José Mercé, junto a las casetas de Los de siempre y de la hermandad de la Entrega, un incidente que provocó que los exornos lumínicos de esta parte de la Feria estuvieran apagados.

Según explicaron fuentes municipales, el motivo de la avería se debe a que estas cajas generales de suministro, que se adquirieron para la edición del pasado año, cuentan con “deficiencias de diseño y fabricación”, según consta en un informe que elaboró al respecto la empresa Iluminaciones Ximénez, firma que se encarga de la instalación de este alumbrado.

En dicho escrito, que fue remitido por esta firma al anterior gobierno municipal, según apuntaron desde el actual ejecutivo local, se apuntó que las cajas adquiridas por el Ayuntamiento contaban con problemas tanto en su diseño como en su fabricación. En este escrito, se indica que la firma Iluminaciones Ximénez remitió “desde un primer momento” tanto al fabricante como al Ayuntamiento, “antes de ser entregadas”, las “modificaciones mínimas de seguridad” que, a su entender, debían hacerse.

Sin embargo, estas no llegaron a hacerse ya que no disponía “ni de plazo de entrega ni de tiempo de montaje” por lo que estas se acabaron instalando “sin las deficiencias informadas”. De este modo, el actual ejecutivo le reprocha al anterior que no acometiera actuación alguna para resolver este problema.

Tras el incidente ocurrido en la noche del lunes, se ha decidido ahora sustituir casi una veintena de cajas de suministro para evitar que vuelvan a producirse este tipo de problemas. Para ello, se ha optado por utilizar unos suministros iguales a los que había instalado con anterioridad. Estas mismas fuentes del gobierno señalaron que está previsto que estos trabajos se realicen a lo largo de la jornada de este miércoles para que no vuelva a haber incidencias con el alumbrado durante la noche.