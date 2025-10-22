Adelante pide la dimisión de Francisco Zurita por la sentencia de la Feria de Jerez

Adelante pide la dimisión del delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, tras la sentencia que declara nulo el reparto del espacio para las casetas de la pasada Feria del Caballo y después de que el Ayuntamiento se haya allanado al recurso del PCE, "una decisión por la que reconoce que ha podido tomar decisiones en junta de gobierno local que van contra la propia Ordenanza de la Feria".

"Zurita debería ser cesado por la alcaldesa García-Pelayo, que, ante la polémica por el nuevo plano de la Feria de Jerez, la justificó por "el interés general de los jerezanos". "El diseño de la Feria está muy bien pensado, muy meditado y obedece, por supuesto, al espíritu de las ordenanzas", declaró el concejal", recuerda ahora Adelante.

Para el portavoz de la formación Andalucista en Jerez, Carlos Fernández, si bien el allanamiento, "aceptando el gobierno municipal del Partido Popular que ha actuado contra la ordenanza, podría evitar la imposición de costas judiciales, habría que ver si van a existir reclamaciones de indemnizaciones por parte de caseteros y si la 'cabezonería' del concejal de fiestas Francisco Zurita con la complacencia de la alcaldesa García-Pelayo la vamos a tener que costear las jerezanas y jerezanos".

Adelante denunció la asignación de casetas de la pasada Feria afirmando que Zurita y García-Pelayo "de lo que se habían preocupado es de asignar casetas, aleatoriamente, otorgándoles a su antojo mejores sitios y trasladando a otras a otras calles que no son ni las mejores ni las principales, como detallaba la nueva ordenanza en su artículo 46, en una clara segregación, pero no se preocupan del aspecto principal de la Feria de Jerez, que es su sentir de Feria abierta".

Para Adelante, "el nuevo mandato del Partido Popular está demostrando una gestión nefasta y comparable a la anterior legislatura". Recuerdan que "en el pasado se produjeron despidos de 300 trabajadores municipales, aumento de la deuda y subida del precio de servicios esenciales como el agua, debido a la mala venta a la empresa privada Aqualia". Fernández añade que en esta legislatura "vemos su despilfarro con contrataciones de formas aleatorias, gastos superfluos y abandono en servicios básicos como limpieza, arreglo de barrios según los recursos económicos, movilidad, arbolado y jardines, colegios públicos y sin la mínima preocupación por la sanidad, tal como se ha demostrado en su inacción en encabezar saber que está pasando por los cribados del cáncer de mama".