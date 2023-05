Las casetas de la Feria de Jerez tienen un "Día del Socio"

La Feria de Jerez es para muchos la mejor. No se trata de menospreciar a la Feria de Sevilla, por ejemplo, pero a diferencia de ésta, las casetas del parque González Hontoria no pueden privatizar el acceso. Y en esto, precisamente, consiste uno de sus mayores atractivos, pues garantiza el disfrute. No obstante, durante los primeros días de esta edición se han alzado algunas voces dado que se negaba la entrada en algunas casetas a personas no vinculadas con las mismas debido a la celebración del "Día del Socio".

Normativa

La última modificación parcial de la Ordenanza Municipal Reguladora del la Feria del Caballo, que data de abril de 2013, fue realizada durante el mandato de la por entonces alcaldesa María José García-Pelayo (PP). En el punto tres del artículo 25 de dicho documento titulado 'Uso y explotación de la caseta', la primera frase en negrita dice así: "Todas las casetas serán de libre acceso". Y añade: "No obstante, se podrá reservar un espacio de la superficie de la caseta para sus socios que no sobrepase el 25% de la misma, diseñando en el proyecto de solicitud el sistema de acotamiento de este espacio. Asimismo y previa comunicación en la misma solicitud, se permitirá reservar por un solo día, que deberá fijarse entre los dos primeros días de feria, el uso privado para los titulares de la caseta con objeto de facilitar la convivencia de los socios o simpatizantes de ésta, denominándose "Día del Socio”".

Procedimiento

Los responsables de las casetas, por tanto, deben dirigirse a la delegación de Fiestas Mayores para informar del su "Día del Socio". El listado de estas casetas y sus correspondientes fechas no es público, ahora bien, se traslada a la Policía Local, según explican a Diario de Jerez fuentes del Consistorio. En caso de que cualquier ciudadano considere que se incumple la normativa ha de presentar la correspondiente denuncia ante la Policía Local que podrá actuar en función a los hechos y a la lista proporcionada previamente.

Sanciones

La página 16 de la Modificación de esta Ordenanza recoge en su artículo 39 'Sanciones', en el apartado b, las infracciones graves se sancionaran con multa desde 301 euros hasta 600 euros. Su listado contempla, entre otras conductas sancionables el incumplimiento del artículo 25, "respecto al uso y explotación de las casetas: horarios, tareas de limpieza, carga y descarga, recogida de basuras, horario de música, reserva de espacio para socios…".

Esta modificación también añade la posibilidad del clausurar de casetas, "como medida cautelar", aunque "se valorarán conjuntamente circunstancias tales como la gravedad y repercusión de la infracción, la reincidencia, la intencionalidad, los perjuicios causados y demás circunstancias concurrentes".

La actual alcaldesa, Mamen Sánchez, anunció que, después de las elecciones municipales, pretende abordar de nuevo esta ordenanza de modo que los cambios que se introduzcan entren en vigor en la Feria de 2024.

Mientras, no teman, la Feria del Caballo de Jerez tiene todas sus puertas abiertas.