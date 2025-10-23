Pedro Pacheco sobre la polémica de las casetas de la Feria de Jerez: el Ayuntamiento "se ha dado un tiro en el pie"

Para Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez, el gobierno local "se ha dado un tiro en el pie" tras allanarse ante la denuncia del PCE, por los cambios de ubicación de las casetas en la pasada edición de la Feria del Caballo.

Una resolución de Alcaldía y una sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo de Jerez han vuelto a poner sobre la mesa la polémica de la reubicación de las casetas, un conflicto que se produjo semanas antes de la Feria y que llevó a presentar ante la justicia dos denuncias (PCE y CCOO).

En el primero de los documentos, se recoge que los argumentos de la demanda (PCE) "se encuentran fundados en derecho" y que la "actuación municipal podría resultar contraria al ordenamiento jurídico vigente". "La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene criterios coincidentes con los alegados por la parte demandante. El allanamiento podría evitar la imposición de costas judiciales para el Ayuntamiento", refleja la resolución.

Por su parte, en la sentencia se anula el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local del 25 de abril, en el punto relativo a la 'Modificación y Otorgamiento de Licencias de Ocupación y Uso de Casetas, durante la Celebración de la Feria del Caballo 2025', "ante falta de formalización de licencias". Es decir, el plano del González Hontoria vuelve al del 2024.

"Yo creo que es una cosa inédita. Y creo que es inédito más bien fruto del desconocimiento. Por vez primera, esta señora (María José García-Pelayo), a la que yo llamo pollo sin cabeza, reconoce ante un Tribunal los errores cometidos, que esperamos que no sean con maldad", subraya el ex alcalde. "Ese allanamiento ante el Contencioso tiene un problema muy importante y eficaz frente a todo el mundo, que es la sentencia, que reconoce claramente las dos nulidades. Una, la de la modificación de la Feria, de la ordenanza y, por consiguiente, el acuerdo que hubo de la junta de la adjudicación de las casetas. Y ahí digo que es inédito, porque reconocer los errores que ha habido, y de bulto, no es normal, sobre todo en este gobierno. Este gobierno debe saber, porque tiene muchísimos abogados y un bufete que cuesta mucho dinero en Sevilla, que hay otra forma de arreglar un proceso, un pleito, que es ni más ni menos que la satisfacción extraprocesal, que solo compete al demandante y al demandado", detalla Pacheco.

Para el ex alcalde, el allanamiento "es un disparate". "Favorece a los damnificados para siempre. Al haber una sentencia que ya no es recurrible, el Ayuntamiento está maniatado para siempre para intentar cambiar los criterios de adjudicación de casetas, porque el principal requisito es la antigüedad", subraya Pacheco, añadiendo que "en estas ocupaciones temporales de dominio público, como son las casetas de Feria, el primer requisito es la antigüedad".

"Aquí noto un error táctico también muy grande. Se han allanado deprisa y corriendo para intentar que el disparate salga ahora. Si hubieran esperado el desarrollo de la sentencia, se hubiera publicado o emitido sobre marzo o abril, por lo que el escándalo estaría más próximo a la Feria. Pero el año que viene tendrán que adjudicar, devolver a los dañados a sus sitios, y los nuevos que tengan pensado, amiguetes, aristócratas... que tengan pensado darles una nueva, no podrán. Tendrán que estar en el furgón de cola de los peticionarios. O sea que se han metido en un lío morrocotudo. Esos se han cortado ya cualquier salida que no sea la antigüedad", reitera Pacheco.