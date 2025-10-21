El juez anula el reparto de las casetas de la Feria de Jerez y el Ayuntamiento responde: "Se tomará en consideración" para 2026

El conflicto sobre el reparto de las casetas en la pasada edición de la Feria de Jerez suma un nuevo capítulo. El juez anula el acuerdo de la junta de gobierno local en el que se aprobó la modificación y el otorgamiento de licencias de ocupación y uso de casetas, tras la denuncia interpuesta por el PCE, que alertaba de que los cambios no se habían realizado conforme a la ley.

Desde el Ayuntamiento han señalado este martes que en relación a la sentencia "indicar que no tiene ningún efecto debido a que la adjudicación de licencias se realiza de manera anual. A pesar de ello, dicha sentencia se tomará en consideración de cara al próximo procedimiento de adjudicación que se llevarába cabo en 2026".

Asimismo, se ha conocido una resolución de Alcaldía en la que se recoge que los argumentos de la demanda "se encuentran fundados en derecho" y que la "actuación municipal podría resultar contraria al ordenamiento jurídico vigente". "La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene criterios coincidentes con los alegados por la parte demandante. El allanamiento podría evitar la imposición de costas judiciales para el Ayuntamiento", recoge la resolución firmada por la alcaldesa, María José García-Pelayo.

La polémica por los cambios en el reparto de casetas en la Feria marcó las semanas previas a la celebración. El plano difundido por el gobierno local con la nueva distribución desplazó a algunas casetas "sin justificación", lo que provocó que empresarios y caseteros alzaran la voz con sindicatos y el PCE.