“Si fuese presidente del gobierno dimitiría de inmediato”

-¿Qué es para usted el Festival?

–Es el mejor Festival de España, sin duda. Fue concebido desde un principio como lo que es hoy, una muestra dedicada al baile y ha conseguido sobrevivir a las inclemencias de lo ajeno al arte. Al principio parecía que todo esto era muy arriesgado pero la buena organización está ahí, y eso ha sido fantástico. También valoro bastante el ‘Off Festival’, que ha sumado a lo que ya había.

-La letra que más odia pero que siempre recuerda...

–Odio las machistas, por ejemplo: ‘en criticar y murmurar, el tiempo que te has llevado, mejor lo hubiera empleado, en blanquear tu fachá, que bien sucia la has dejado’ .

-¿La que más le gusta?

– Las que se pagan a los treinta, sesenta y noventa días (risas). Fuera de bromas, me gusta esa que dice ‘deseando una cosa parece un mundo, luego que se consigue, tan solo es humo’.

-¿Qué haría si le toca la lotería?

–Lo he pensado muchas veces. Seguir dedicándome al flamenco, pero a lo que me gusta de verdad, no a lo que me toca de vez en cuando aguantar.

-¿Una berza o un puchero?

–La berza.

-Dígame una manía que tenga antes de subir al escenario...

–De vez en cuando también me subo, no creas (risas). Imagino que como cualquier artista, siempre hay que pensar en hacerlo bien. Nunca lo he conseguido (risas).

-¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir?

–Sin el oído.

-Ese rato de ‘duende’ que guarda en su memoria...

–En cuarenta años, muchos. No me olvido de ese rato con Morente, Camarón y Chocolate cantando en una reunión.

-Un genio o artista que no ha sido reconocido...

–Creo que el ‘Niño Gloria’ fue un cantaor fuera de serie y no se habla mucho de él.

-Si fuera presidente del gobierno cambiaría....

–Dimitiría de inmediato, quiero vivir tranquilo.

- El braceo de...

–Matilde Coral.

-El quejío de...

–Terremoto de Jerez.

-Una falseta de...

–Melchor de Marchena.