Martes de Festival con Araceli Muñoz, Manuel Montes y Luis Moneo

La jornada del martes 27 de febrero comenzará en la Sala Compañía, desde las 18:30 horas, donde Araceli Muñoz y Manuel Montes, ganadores del Concurso Internacional de Baile Flamenco de Turín 2023 -celebrado en Jerez-, compartirán escenario en Cómplices. Un espectáculo en donde se establece un vínculo entre ambos, “una comunicación abierta” que permite intercambiar experiencias y emociones.

En esta profunda conexión que Araceli Muñoz y Manuel Montes establecen a través de la danza, se exploran esos momentos especiales que desembocan en la comprensión total hasta asumir un destino común. Para ello contarán con el cante de Antonio Campos y Manuel Pajares, la guitarra de José Luis Medina y la percusión de Roberto Jaén.

Arranca Cómplices con una ronda de fandangos de Lucena, pero luego el baile transitará por palos como siguiriya, soleá, farruca, entre otros, para finalizar por bulerías. En dar forma a esta propuesta han contado con la inestimable ayuda de Ana Morales, Isabel Bayón y Alfonso Losa. Tanto Araceli Muñoz como Manuel Montes han destacado la oportunidad que el Festival de Jerez les ofrece -en su condición de ganadores del Concurso Internacional de Baile Flamenco de Turín de 2023-, convencidos de que “los sueños se hacen realidad”.

En González Byass

“Ser Moneo da caché, pero también marca mucho”, escribe Chemi López en el texto que, a modo de semblanza, arroja alguna luz sobre quién es el cantaor Luis Moneo. En la Bodega González Díaz, al filo de la medianoche, será el propio artista quien haga pública sus credenciales -la suya propia, pero sin olvidar la herencia de la saga cantaora a la que pertenece- ante el público dentro del ciclo De la Raíz, que patrocina CajaSur.

Le acompañará su hijo Juan Manuel Moneo a la guitarra, además de las palmas de Javier Peña, Carlos Grilo y Daniel Peña. La pincelada bailaora la pondrá María José Franco. Con este cuadro artístico de soporte, Luis Moneo presentará su disco Metal fundío, que formará parte del repertorio de su recital.

“Lo he grabado a mi manera”, ha explicado el cantaor jerezano, sin que medie ninguna atadura o condición previa a la hora de plasmar su cante en el nuevo trabajo. Metal fundío es su segundo disco y viene al Festival de Jerez “con muchas ganas”. Su concierto estará “dentro de lo puro, de lo mío”. No obstante, no ha descartado ahondar en otros estilos en el futuro.

En el Teatro Villamarta

En el marco del XXVIII Festival de Jerez, Joaquín Grilo dedicará su último espectáculo Cucharón y paso atrás a esos viejos oficios relacionados con el flamenco, vinculados al campo y a la actividad minera, de los que surgieron estilos característicos que se han incorporado a la vasta nómina de palos de este arte. El bailaor jerezano dirige esta propuesta, junto a Faustino Núñez, que se estrena hoy martes 27 de febrero en el Teatro Villamarta, a las 20:30 horas.