Alba Carrillo suelta una bomba y desmiente su relación con Alejandro

La vida amorosa de Alba Carrillo está dando mucho que hablar en los últimos días. Según ha contado La Cuernis en su cuenta de Instagram, la colaboradora televisiva llevaba un tiempo quedando con Alejandro, concursante de la sexta edición de La isla de las tentaciones con el que mantuvo un tonteo en El debate de las tentaciones, programa en el que la modelo ejerce de tertuliana. “Llevan liados un tiempo, como mínimo desde hace mes y medio. Ya os lo comenté por stories el mes pasado, y lo sé 100%. Ellos mismos también nos han ido dejando algunas pistas”, decía en el vídeo compartido en sus redes sociales.

La noticia, como era de esperar, ha estado en boca de todos. Por ello, Alba se ha visto obligada a salir al paso de los rumores para dar su versión y aclarar los hechos. Lo que no esperábamos era la bomba que ha soltado sobre su verdadero estado sentimental.

“Quiero aclarar una cosa. Está saliendo en algunos medios digitales, me están escribiendo mis seguidores. Porque me están relacionando con una persona de La isla de las tentaciones, que me encanta. Me encanta el programa para verlo, para colaborar y para todo, pero me están relacionando con una persona que mis seguidores están preocupados porque no me pega nada”, ha explicado a través de varias stories de Instagram.

“Me sorprende muchísimo que hayan salido imágenes porque yo voy a comer con muchísimas personas. Pero oye, hijo mío. Así ha pasado, más tonta soy yo. Pienso que la publicidad tenía que pagarse pero bueno, así ha ocurrido y estará más precavida para la próxima vez, porque a veces confío que la gente va a ser maja y luego me la lían”, ha dicho sobre Alejandro al que ha culpado de la filtración.

Y lo más importante estaba por llegar porque Alba ha reconocido que la información es falsa y puede perjudicar a otras personas. “Yo sigo mi camino. Y además estoy conociendo a una persona y me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad. Niego absolutamente que tenga nada con Alejandro y el refrán de hoy es cuidado con las personas que a Dios rogando y con el mazo dando. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos”, ha finalizado.