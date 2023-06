Alejandro Sanz y su hundimiento: su hija Manuela va a ser fundamental

Tras su actuación en Pamplona, donde Alejandro Sanz se ha sentido espoleado en su actual momento afectivo, el cantante salió al paso de las críticas hacia Rachel Valdés, su pareja de los últimos tres años, apartándola de los reproches en las redes. "Quiero dejar claro que ella es una mujer increíble". Sanz, que actúa en Córdoba este sábado, le ha pedido a su ya ex pareja que se dedique a su faceta artística plástica. "Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar", fue la frase lanzada que saltó las alarmas. No es ni por la situación económica, solventada tras contratiempos, ni por la situación. Ni parece que tampoco por la personal. Una mala racha consigo mismo. Alejandro Sanz quiere encontrar motivos para seguir adelante y esta gira que tiene entre manos va a ser al menos un acicate.

La hija del cantante, Manuela Sanz (Manuela Sánchez Miichel, en las redes), es la persona fundamental para el apoyo que necesita. Ya en su pasado cumpleaños el padre en un vídeo con imágenes de pequeña le escribía: "Seguimos aquí, locos por bailar una canción juntos y reírnos con las cosas tontas. Y eso, mi amor, es lo que más agradezco en la vida. Te amo yo a ti, más que tú a mí y deja de decir: yo más".

Manuela, su hija con la mexicana Jaydy Michel (primera esposa del artista), que tiene 20 años, ha sido luz y suelo en la vida del cantante. Quien le hace ilusionar y quien le sujeta a la vida de casa, a la familia.

La hija del cantante ha encontrado su vocación en el mundo de la moda y junto a una paisana de su madre, la influencer mexicana Ana Pau Ruiz, ha creado una línea de baño y ambas han posado con sus creaciones.

La madre de Manuela ha expresado también su ánimo a quien fue su amor, al que insta a estar arropado por los suyos. Sabe que el respaldo de su hija es clave.

Alejandro Sanz también tiene un hijo, Alexander, a quien dio a conocer en 2006 cuando tenía tres años. Es fruto de su relación con la modelo Valeria Rivera y vive en Puerto Rico y con el que no tiene tanta relación como con Manuela.