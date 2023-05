El voraz ataque de Alessandro Lequio contra Shakira con advertencia a Ana Obregón

Últimamente las canciones de Shakira son analizadas con lupa por los dardos y las indirectas que ha vertido contra Gerard Piqué a través de lo que mejor sabe: cantar. Su nueva tema, Acróstico, ya es un fenómeno viral e incluye una novedad con respecto a los anteriores. Y es que Shakira ha tirado de sus hijos para la realización del videoclip. Su ex, Gerard Piqué, aún no se ha pronunciado sobre la utilización de Milan y Sasha para la nueva canción de la artista colombiana. El que sí lo ha hecho ha sido Alessandro Lequio, que ha cargado duramente contra Shakira.

“A mí me parece que, en el momento en el que estamos, de máxima protección de la infancia, estas cosas no encajan y, si se hacen, no deben recibir el aplauso. No estamos en los tiempos de hace 40 años, cuando una folclórica viuda sacó a su hijo en el escenario. Esos tiempos han pasado. Ahora los hijos no existen. A mí me parece muy mal, y si me lo hacen a mí no te puedo ni decir cómo reaccionó”, ha dicho en con una clara advertencia hacia Ana Obregón.

El conde, que hace unas semanas no se mordió la lengua para opinar sobre el proceso de divorcio de Hiba Abouk y Achraf Hakimi, se ha mostrado contrario a la utilización de los pequeños en la nueva canción de su madre. “Shakira es una estrella de primera, y no necesita a nadie para promocionarse, y menos a sus hijos. Te recuerdo que hay un padre”. Al quite de lo expuesto ha salido Adriana Torrebejano que sostenía la idea de que el padre estaba al tanto del uso de los niños en el videoclip. “Pero qué va a saber el padre, si esta hace lo que quiere”, ha contestado Lequio.

Adriana ha comentado que ha hablado con el equipo de Shakira y le han dado a entender que Piqué sabía que sus hijos iban a aparecer en la canción. “Yo he hablado con el equipo de Shakira para saber si ella tenía algún tipo de permiso para hacer esto, y me han dicho que lo tenían que consultar con el equipo de Miami, pero que probablemente sí porque es algo que está muy medido y está muy pensado. Ella en sus redes ha dicho que sus propios hijos le han pedido formar parte de esto”, ha explicado.

Por último, Cristina Tárrega ha dado su opinión, más cercana a la de Lequio que a la de su compañera. “No es lo mismo estar al tanto que bajar los brazos y decir haz lo que te dé la gana porque no puedo más”, ha aclarado.