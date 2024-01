Ana Mena, de cantar en botellones a dar las Campanadas

El año 2023 ha sido el de la consagración como artista de éxito de Ana Mena. La cantante malagueña está de moda tras su irrupción en las Campanadas de TVE. No obstante, la artista ha tenido que superar muchos obstáculos para lograr el éxito. Ana Mena ha repasado su carrera musical en la revista Harpers Bazaar, donde también ha mostrado su lado más personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harper's Bazaar España (@harpersbazaares)

A sus 26 años, la cantante natural de Estepona se ha situado como una de los nombres propios de industria musical española, a la altura de artistas como Aitana, Rosalía, Lola Índigo o Bad Gyal. Pero no siempre fue así. “He cantado en botellones donde la gente se daba la vuelta y ni me miraba. Ellos estaban bebiendo y, claro, preferían el chundachunda al pop”, ha confesado sobre sus difíciles comienzos.

La artista reconoce que la música es “realmente dura”, pasando por momentos en los que ha derramado alguna que otra lágrima. “He tenido momentos de llorar porque la música es realmente dura”, ha declarado. También probó suerte en espacios de copla y flamenco, pero fueron castings que no llegó a superar. A ella no le importaba porque seguiría intentándolo. “Cuando no me abrían una puerta, tenía que dar una vuelta gigante para abrir otra”, ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Mena (@anamenaoficial)

Una de las claves de su éxito es la perseverancia. “Aparte del talento, la cualidad esencial de triunfo es ser un pesado incansable para poder aguantar el camino. Es una carrera de fondo: apasionante, pero durísima”, ha reseñado. Con el paso de los años está recogiendo los frutos que sembró hace tiempo en aquellos botellones donde nadie la escuchaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Mena (@anamenaoficial)

Ana Mena quiere empezar el año como lo acabó, es decir, en lo más alto. “El 2023 ha sido el más importante de mi carrera”, ha afirmado. La malagueña siente una predilección especial por Britney Spears y Christina Aguilera. “Siempre las he admirado”, ha reconocido.