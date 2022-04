Anna Ferrer e Iván Martín, ¿ruptura a la vista?

No corren buenos tiempos para la pareja formada por Anna Ferrer e Iván Martín. La hija de Paz Padilla, que comparte profesión con su chico, se encuentra en un periodo de reflexión que viene de tiempo atrás. Desde el pasado mes de enero arrastran una crisis sentimental que no han sabido atajar. Es más, a día de hoy, hacen vidas separadas a la espera de una solución que no llega.

Fuentes del entorno de la pareja aseguran que Anna estaba muy pendiente de Iván cuando estaban juntos, pero cada uno vivía en su respectiva casa. Viviendo juntos se ha producido un desgaste que pone en evidencia la crisis que están atravesando. Ha sido Iván Martín el que ha reconocido que no pasa por su mejor momento. “He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba porque si la cabeza no está bien, nada está bien. Me habéis preguntado mucho que qué tal estaba y qué dónde estaba. Muchas gracias, ya os iré contando. A tope”, dijo el influencer. Además, el joven ha grabado un vídeo para agradecer las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. Lo curioso que es que en el propio documento se observa que está grabado en una casa que no es la que comparte con la hija de la presentadora.

Si nos detenemos en la otra parte implicada en el asunto, Anna ha compartido en su perfil las cosas qué está haciendo cuando está sola. Situaciones cotidianas como llenar la nevera o prepararse la comida han pasado a un primer plano de sus contenidos sociales. “Hoy me he hecho espaguetis con verduritas y parmesano para comer”, posteó la joven en sus redes sociales. Anna, que sigue residiendo en el hogar que compartía con Iván, parece que se está centrado en sí misma, siendo ella la que ha sentido la necesidad de estar sola.

La pareja viene haciendo vida en común en Madrid desde septiembre del pasado año. Una nueva etapa en sus vidas que arrancó con mucha ilusión, pero que no ha ido como se esperaba. El punto de inflexión para este impás ha podido ser la operación de cirugía estética a la que se sometió Anna con el fin de retocarse la nariz. La influencer se operó en Sevilla y según cuentan desde su entorno a partir de entonces todo cambió. “Anna se dio cuenta que estaba bien sin él y que no le echaba de menos”, señala una fuente cercana a la pareja a la revista Semana. Al explicarle la nueva situación a su novio, Iván no se lo tomó bien y tuvieron una bronca.

Anna Ferrer nació el 23 de febrero de 1997, fruto de la relación de Paz Padilla y el representante artístico Albert Ferrer. La joven siempre se mantuvo alejada de los medios hasta que en 2016 abrió un canal en Youtube. Anna ha estudiado Economía e incluso hizo un año en el Reino Unido con una beca Erasmus. También ha cursado un máster en Creación y Dirección de Marcas de Moda. Gracias a esos conocimientos desarrolla su carrera empresarial y su faceta de influencer.