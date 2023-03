Anuel AA salpica a Shakira y Piqué en su nuevo tema a Karol G

El cantante puertorriqueño Anuel AA ha sacado este viernes una nueva canción y para sorpresa de muchos parece que ha querido dejarle un mensaje a su ex pareja, la también cantante, Karol G. Hace unas semanas se estrenó el álbum de La Bichota y con él la canción que la colombiana tiene con Shakira, TQG. Un tema que hace referencias al desamor y a las infidelidades.

Desde el primer momento, se ha especulado que el resultado de esta obra era una 'tiradera' a sus respectivos ex, puede que en el caso de Shakira sí sea en ese sentido, pero Karol G quiso dejar claro que nada tiene que ver esa canción con Anuel AA.

Cuando La Bichota acudió al Hormiguero le contó a Pablo Motos como fue la colaboración con Shakira: "Yo hace mucho tiempo que estaba buscando a Shakira para cantar juntas y no se había dado la oportunidad. Ella en junio me mandó un tema y yo no me sentía conectada. Suena complicado, pero creo que cuando uno va a hacer una colaboración tiene que sentirla de vedad y yo no podía. La canción era increíble, pero yo no veía como podía aportar algo bueno", aseguró Karol G.

Después de escribir Mami, tema con el que tuvo una gran repercusión mundial, escribió TQG y según afirma la cantante: "Decidí guardarla para mí porque sentí como que no era el momento. La tenía con mis amigos para escucharla en el carro, pero poco más. Pasado el tiempo, vi por el que estaba pasando Shakira y volvió a tener sentido esa canción. Yo la llamé directamente y se lo propuse".

A pesar de las explicaciones dadas por la colombiana, Anuel AA no ha querido desperdiciar la ocasión y ha creído oportuno mencionar tanto a Shakira y a Piqué en su nueva canción. A lo largo del tema habla de como temrina una relaciónde pareja y que a pesar de que ya no exista contacto todo puede volver a ser como antes, porque ellos no son como Shakira y Piqué.

Al final del vídeo aparece el cantante junto a los productores del single hablando de que los temas que le dedican al puertorriqueño tachándole de infiel, se vuelven virales a nivel mundial. Justo antes de que acabe aparece en un tanque el cantante Maluma.

Reacciones en Twitter

Anuel le manda fuetazo a Karol g 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ pic.twitter.com/BUp0qLrj1i — Luinny Corporan (@Luinnycorporan) March 3, 2023

prefiero al anuel trap que comercial , pero este verso es una locura 👹 pic.twitter.com/64ptm3vYQB — raul2blea (@raula2blea) March 3, 2023

Piqué y Anuel después de escuchar #TQG de Shakira y Karol G:pic.twitter.com/b6K1hLSflB — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) February 24, 2023