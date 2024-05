Quién es Bárbara Lobato, la expareja de Coco Robatto que ha descubierto su "doble vida"

Este miércoles la vida de Coco Robatto, la de su ex pareja, Bárbara Lobato y la de Carolina Brid saltaba por los aires en el momento en el que la influencer Bárbara Lobato compartía a través de sus stories de Instagram la historia que estaba viviendo y que han llevado a dejar la relación que tenía con el diputado andaluz por Vox, debido a que éste tenía una doble vida con otra mujer más y que hasta ahora no tenía conocimiento ni la propia protagonista de la historia ni el resto de la opinión pública.

El ex marido de la creadora de contenido Rocío Osorno, Coco Robatto, fue expuesto públicamente por la que es su expareja, Bárbara Lobato, al descubrir que durante el tiempo que ambos habían mantenido una relación estable el joven de 36 años también tenía otra relación estable con otra mujer, en este caso la afectada es Carolina Brid. La influencer española quiso compartir con sus más de ocho mil seguidores cuál era el motivo de hacer públicas estas declaraciones y es que según comentaba lo hacía para que la otra chica no viviera engañada pensando que era la única en la vida del diputado de Vox, afirmaba no querer ningún tipo de venganza con el que fuera su ex pareja.

Al poco tiempo de producirse tales declaraciones con sus correspondientes imágenes probando que lo que decía era cierto, la noticia saltó a los medios de comunicación. Además de los datos aportados por la joven que ha desenmascarado a Coco Robatto, muchos han querido averiguar quién es Bárbara Lobato, la mujer -aunque no la única- que habría conquistado el corazón de este político de Vox.

Lobato es una influencer española que tiene más de ocho mil seguidores en sus redes sociales, cifra que se ha visto incrementada tras su polémica ruptura con Robatto. En sus redes muestra su estilo de vida, enseña el contenido que graba en los viajes que hace, comparte trucos de moda y además es una apasionada de las motos, afición que compartía con el ex marido de Rocío Osorno. En su perfil se pueden encontrar varias fotografías en las que aparece junto a sus dos hijas y además se la puede ver acudiendo a actos relacionados con la Iglesia, de manera que se puede afirmar que es creyente, algo que también compartiría con Coco Robatto.