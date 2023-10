Beatriz Rico se mete a analista política y le recuerdan su destape

Beatriz Rico se ha convertido en un fenómeno viral a raíz de un comentario sobre el conflicto bélico que mantienen Israel y Palestina. La actriz ha expresado su opinión sobre la guerra en la red social X (antigua Twitter) y le han llovido las críticas, algunas más afortunadas que otras. “Ah, si es por eso, nada, nada. A seguir. A matar para cumplir la profecía de Isaías. Pero luego los fanáticos religiosos son los otros. Las palabras de un perturbado”, ha escrito en su perfil.

Ah, si es por eso, nada, nada. A seguir. A matar para cumplir la profecía de Isaías. Pero luego los fanáticos religiosos son los otros. Las palabras de un perturbado 🤦‍♀️ https://t.co/nh2CWmGJXa — Beatriz Rico (@bearicoactriz) October 26, 2023

Las contestaciones han llegado de manera inmediata hasta llegar al punto de rememorar una portada de Interviú de hace muchos años. “No sabes de lo que hablas, bocachancla. Todo esto lo inicia Hamás troceando, violando, reventando y quemando vivos a más de 1.000 inocentes israelíes. Tienes mucho más talento enseñando las tetas en Interviú que como analista política. Das vergüenza ajena”, le ha replicado un usuario recordando el topless de la actriz en la portada de la revista.

Gracias, @oviedino142880. No encontraba esta revista, ahora ya la he recuperado 🙌.Cuando quieras dar lecciones a alguien, intenta que sea sin faltas ortográficas básicas, que pierdes credibilidad y quedas como un ignorante con ínfulas 😉 pic.twitter.com/T88UvOkFOH — Beatriz Rico (@bearicoactriz) October 26, 2023

La actriz no ha tomado la callada por respuesta y ha contestado con un toque de humor e ironía. “Gracias. No encontraba esta revista, ahora ya la he recuperado”, ha comenzado diciendo para después rematar con un zasca que se ha hecho viral. “Cuando quieras dar lecciones a alguien, intenta que sea sin faltas de ortografía básicas, que pierdes credibilidad y quedas como un ignorante con ínfulas".