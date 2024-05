Brioche reacciona al 'Cocogate': la polémica ruptura de Coco Robatto y Bárbara Lobato

El miércoles 9 de mayo parecía un día normal hasta que por la tarde aparecieron dos noticias que hicieron que muchas personas se quedasen pendientes del móvil: la primera fue el embarazo de Hailey y Justin Bieber y la segunda fue el 'Cocogate', la polémica ruptura entre Coco Robatto y Bárbara Lobato. Estos dos acontecimientos hicieron enloquecer a los usuarios de las redes sociales y las reacciones no tardaron en aparecer en cada una de ellas, desde X, antes Twitter e Instagram.

La acusación de Bárbara Lobato sobre la doble vida que llevaba Coco Robatto fue tema de discusión en la tarde del miércoles en redes sociales y es que nadie se esperaba que una persona que ocupa un cargo público como diputado de Vox pudiese ocultar semejante secreto. Uno de los primeros en reaccionar ante esta polémica fue el influencer Brioche, tanto en Instagram como en X, el joven procedente de San Fernando, no dudó en expresar su sorpresa ante esta noticia dejando constancia de ello en unos cuantos tuits.

se me ha venido a la cabeza esta portada por la que grité de una manera que llegaron los bomberos pic.twitter.com/xplc9tbbmF

Lo que más gracia me hace del cocogate es: te conoce la gente tanto por tu vida personal como profesional, conocen a tu ex, y te vas con una tía con 9k seguidores y otra de 120k…engañándolas a las dos jajajaMe parece de un mérito BESTIAL que no te hayan pillao antes cojones