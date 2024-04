Crece la preocupación por el delicado estado de salud de Julián Muñoz

Julián Muñoz continúa con sus graves problemas de salud, pese a que le dieron el alta en el hospital hace justo una semana. El exalcalde de Marbella tiene en vilo a sus familiares, que llevan ya meses preparándose para lo peor. Aunque ya no está ingresado y descansa en su domicilio, su estado de salud sigue siendo grave.

Hace tres años, Julián Muñoz obtuvo la libertad condicional tras recibir un duro diagnóstico: “una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Pronto (@pronto.es)

Maite Zaldívar, su exmujer, es uno de sus principales apoyos en estos duros momentos. Ella ha agradecido todas las muestras de cariño que está recibiendo Julián, pero ha aclarado que el expolítico marbellí no está en condiciones para atender las llamadas telefónicas. La televisiva ha hablado para la revista Pronto del estado de salud de su exmarido.

“En estos momentos, Julián no está para contestar al teléfono. Agradecemos vuestros mensajes de cariño, pero debéis entender que él no puede responder. Está tranquilo y pensamos que era mejor traerlo a casa. La situación no es buena, eso es evidente, padece una enfermedad irreversible, y lo que queremos es que viva el mayor tiempo posible. No queremos que sufra”, ha explicado.

Maite ha detallado cómo han sido sus primeras horas fuera del hospital. “Sobre las primeras 24 horas fuera del hospital… él se encuentra en casa. Yo no me separo de su lado ni lo voy a hacer. Toda la familia está unida, como siempre”, ha añadido.

En diversos programas de la televisión también han aportado detalles de su estado de salud. “Se trata de un proceso degenerativo que sufre desde hace tiempo”, ha indicado Paloma García Pelayo en Y ahora Sonsoles. El nieto de Julián habló hace unos días con la prensa, aunque su pronóstico ha sido puesto en duda en el programa Vamos a ver. “Está mucho mejor, muchas gracias. Estamos muy contentos”, dijo. En el citado programa de Telecinco cuestionan las palabras del nieto de Julián. “Están preocupados porque no hay evolución; al revés, las cosas están peor”, han señalado.