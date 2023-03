El desnudo de Georgina Rodríguez en Netflix que no podías imaginar

Georgina Rodríguez es una de las protagonistas más destacadas del papel couché en las últimas semanas. Desde su entrevista en El Hormiguero 3.0 no ha dejado de ser noticia. La influencer, que acaba de estrenar la segunda parte de la docuserie de Netflix Soy Georgina, está en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones sobre Arabia Saudí y su lujoso estilo de vida, del que presume sin ningún tipo de pavor.

La docuserie está siendo seguida de manera masiva en la plataforma de streaming. Tan solo lleva una semana disponible y ya es lo más visto de Netflix. Soy Georgina es una oda al lujo y a la exclusividad. La novia de Cristiano Ronaldo en uno de los capítulos ha enseñado el estado actual de su casa de Madrid. Como buena anfitrión ha mostrado todos los lujos de la residencia familiar, que cuenta con decenas de habitaciones, spa, jardín, entre otras dependencias. Tras la visita ha invitado a sus amigos a una cena donde charlan de manera distendida.

La conversación fluye de manera normal hasta que la influencer ha desvelado sin querer el lugar donde ha mantenido relaciones sexuales con el astro portugués. Cuando la modelo se tatuó los brazos no podía mojárselos. "Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa”, ha comentado en un principio. “Estaba súper rallada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los cojones de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo’”, ha explicado.

Fue entonces cuando uno de sus amigos, Iván, colaborador de Telecinco, dijo la siguiente: “El amor lo podríais haber hecho en la cama, no en el spa”. La respuesta de Georgina fue clara y contundente. “No, lo hicimos allí”, ha aclarado. Ivana, la hermana de Gio, continúo con la conversación buscando la afirmación de la modelo. “¿Hicisteis el amor en el spa?”, le dijo sin encontrar la respuesta de su hermana. Georgina, que ya se había delatado, esbozaba una sonrisa. “Uy, ¿y esa risa?”, le replicó su hermana. “Se ha puesto nerviosa”, añadió Iván. Georgina ya había desvelado, queriendo o sin querer, el lugar donde había hecho el amor con Cristiano Ronaldo.

La imagen de Georgina Rodríguez ha quedado muy devaluada en las últimas semanas. Además de su continúa ostentación del lujo, la pareja de Cristiano Ronaldo hizo unas polémicas declaraciones sobre Arabia Saudí, asegurando que se siente muy segura en el país y que le gustan mucho sus valores familiares. Esas declaraciones han generado una oleada de críticas por las redes sociales. La mayoría de las críticas se han centrado en el sistema de tutela masculina que existe en el país árabe. Una ley sobre el Estatuto de Arabia Saudí, aprobada el 8 de marzo de 2022, introdujo algunas reformas, pero sigue estando lejos de los países occidentales. “Perpetúa el sistema de tutela masculina y codifica la discriminación de las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida familiar”, aclara un experto jurídico.