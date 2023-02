Gloria Camila se desmarca de las lágrimas de Ana María Aldón

Gloria Camila no ha querido perderse el desfile de Paloma Suárez en la Mercedes Fashion Week de Madrid. En compañía de dos amigas la hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja y feliz con su nueva etapa vital alejada de los medios de comunicación. La influencer está disfrutando de su familia, como pudimos comprobar hace unos días en el cumpleaños de su hermano José María.

La hija de Ortega Cano ha declarado a Europa Press su pasión por la moda. “Ya sabéis que estudié moda y todo lo que sea tendencias, looks y tener personalidad a la hora de vestir me encanta”, ha confesado la influencer que está ahora centrada en proyectos fuera del mundo televisivo. “Las cosas se cuentan cuando ya están hechas, no cuando se van a hacer, así salen mejor”, ha dejado caer sin entrar en detalles de sus próximos trabajos.

Precisamente también ha tenido palabras acerca de su retirada de la televisión. “Estoy bien, con ganas y feliz. El parón me ha venido muy bien, sé lo que quiero y estoy enfocada en lo mío”, ha asegurado.

Al ser preguntada por la situación familiar el rostro de la influencer cambia por completo. Se ha limitado a contestar con un escueto “ahí vamos, todo bien”. Tampoco ha querido pronunciarse sobre las lágrimas de Ana María Aldón por no estar invitada a la celebración de cumpleaños de su hijo. “No sé nada, lo siento”. Otra respuesta carente de contenido para esquivar el revuelo mediático que ha generado la ausencia de Ana María Aldón en la fiesta de cumpleaños de su hijo José María.