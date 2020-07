Guillermo de Inglaterra, la proximidad de un príncipe entre cervezas

Cuando se han cumplido 39 años de la boda de sus padres, el príncipe Guillermo de Inglaterra muestra una imagen distendida de la familia real británica, una conexión más próxima e incluso desenfadada para quien es el segundo en la línea de sucesión de Isabel II. La situación varía si se observa hacia su hermano Enrique, que ha extinguido la fundación Sussex Royal para abandonar así cualquier alusión a su pertenencia con la casa real británica.

El duque de Cambridge, que tiene 38 años, acentúa su línea de imagen y ha participado en un espacio de podcast, un contenido de radio bajo demanda, para los seguidores de la BBC, con una entrevista grabada hace unos meses en uno de los salones del palacio de Kensington.

Ahead of the #HeadsUpFACupFinal on Saturday, The Duke of Cambridge was a special guest on That Peter Crouch Podcast where, over a curry, they discussed the importance of opening up.Listen in full here > https://t.co/cfa8IdOfjN pic.twitter.com/uNEVINiP25