Iñaki Urdangarin asciende en el trabajo y ficha por una empresa del IBEX 35

El anuncio de divorcio firme entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin es cuestión de semanas y ya estarían totalmente trazadas las condiciones de separación del matrimonio, ex duques de Palma. El ex jugador de balonmano no contaría directamente con las condiciones económicas ventajosas que se le preveía. El fichaje por una empresa del IBEX 35 vendría a compensar esa menor remuneración directa que recibiría Urdangarin.

Tras cumplir su condena por el Caso Noós el marido de la infanta, de la que está separado tal como se informó en un comunicado, prosiguió trabajando en el despacho de abogados de Vitoria hasta hace algo más de un año donde se incorporó mientras tenía régimen abierto. En esta oficina conoció a su último amor, una paisana llamada Ainhoa Armentia con la que habría roto tras fotos de un amor efusivo con el que Urdangarin buscaba acelerar las negociaciones capitulares. Iñaki estableció su residencia en Vitoria, en la casa de su madre, mientras su esposa e hija menor, Irene, seguían en Suiza.

La pareja se casó el 4 de octubre de 1998, en Barcelona, y ha cumplido 26 años de casados, conmemoración que no volverá a ser celebrada. Urdangarin estuvo un tiempo trabajando en el FC Barcelona y ahora habría fichado por una gran empresa "con un sueldo millonario", según ha anunciado el programa Cuatro al día este jueves.

El periodista Juan Luis Galiacho revela que el ex duque de Palma trabaja en el departamento jurídico de dicha sociedad desde finales de septiembre y que las remuneraciones son altísimas. El rey emérito, don Juan Carlos, habría mediado para quien su todavía yerno haya contado con esta gran oportunidad.

La relación personal de Iñaki Urdangarin con su familia política ha sido cordial en los últimos meses e incluso coincidió con su suegros y su mujer, con todos los hijos presentes, en un hotel de Suiza, como mostraban las fotos, con motivo de la graduación de Bachillerato de la benjamina, Irene.