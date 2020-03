Jennifer Lopez intercambia la ropa con su novio

La diva Jennifer Lopez y el ex deportista Alex Rodríguez han cumplido un año de compromiso sentimental. Están en forma, son felices y de paso ponen de moda retos virales. Acaban de acuñar para las redes de vídeos el Flip the Switch Challenge.

En el desafío la pareja ha de cambiarse la ropa al ritmo de la canción Non stop de Drake.

La pareja neoyorquina ha arrasado en Tik Tok, en el que intercambian un ajustado vestido blanco de manga larga y un traje de chaqueta con gafas de sol, todo captado con el móvil ante el espejo. Tras un apagón ambos intercambian las prendas. Ya hay miles de parejas que les están imitando.

I had a dream...(in my Billie Eilish voice) 🎶☺️... except it was real...Everyday with you is an exciting, beautiful adventure...The best is yet to come... and what a dream it all is and will always be... Te amo Amor 💗💍#1yearagothishappened https://t.co/SLFIoBzQdL