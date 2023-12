Jessica Bueno declara su amor a Luitingo y lo compara con Pablo Marqués

Jessica Bueno y Luitingo han sacado los sentimientos a relucir. La modelo y el cantante, uña y carne durante la estancia de ambos en GH VIP 8, se han reencontrado en el debate del reality, donde han mantenido la conversación que tenían pendiente. La ex de Kiko Rivera, que se ha mostrado muy contenta con el reencuentro, ha contado cómo fue su ruptura con Pablo Marqués.

“Yo salí de aquí y a la mañana siguiente le llamé por teléfono para decirle que ahora mismo no sentía que yo tuviese ganas de estar con él, me dijo que lo entendía. Quedamos para hablar en persona y nos despedimos bien. No dije nada por respeto a él, pero subió un comunicado y encima dijo que me había dejado él a mí”, le ha explicado a un Luitingo que escuchaba con atención.

#LoMásComentado | La reveladora conversación entre Jessica Bueno y Luitingo sobre sus sentimientos: "Te quiero tanto que pienso más en ti" https://t.co/Ah3xvarbEM — Telecinco (@telecincoes) December 19, 2023

Jessica había acudido a la casa como jefa de campaña para la gran final de GH VIP 8. “Lo que he hecho ha sido porque lo sentía. Hay que hablar cosas, pero aquí soy tu jefa de campaña. Lo laboral y lo personal no se puede mezclar”, le ha recalcado.

Posteriormente, en la intimidad del confesionario, la conversación ha girado hacia el ámbito sentimental. A Jessica no le gustó que el cantante no decantase por ella cuando le preguntaron si le gustaba Jessica o Pilar. Luitingo le ha confesado que son sentimientos diferentes. “Desde el principio tenía devoción por ti, lo que sentía por Pilar era atracción”, ha asegurado Luitingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Finalmente, Jessica ha terminado confesando todo lo que siente por Luitingo, comparándolo con lo sentido por Pablo Marqués antes de su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra. La modelo tiene miedo a salir mal parada de un posible noviazgo con Luitingo.

“Sé que es algo imposible, soy consciente de que nuestras vidas no son compatibles, vivimos en ciudades diferentes. Yo me he dado cuenta de que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento aquí porque contigo si me da miedo de que me hagas daño. ¿Sabes cuando quieres tanto a alguien que prefieres dejarle libre? Porque sé que yo tengo tres hijos y que no voy a volver a ser madre, como tú tienes todo el derecho del mundo a que te pasen esas cosas… en algún momento tienes que ser padre”, le dijo con el corazón en la mano. Continuará…