Joana Sanz no levanta cabeza: Muere su perro Coco

En año 2023 parece que los astros se han alineado contra Joana Sanz. La modelo tinerfeña, que hace un mes perdió a su madre y que ha visto como su marido está ingresado en prisión acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, acaba de sufrir un nuevo varapalo. Coco, uno de los perros que la modelo tiene con Dani Alves, ha muerto. Así compartía en Instagram la pérdida de uno de los miembros más queridos de su peculiar familia canina. “Adiós querido amigo. Ahora serás otra estrella en el cielo cuidándome junto a mamá”, ha posteado la influencer.

Joana Sanz ha compartido varias stories en Instagram donde hemos podido conocer más detalles sobre una de las mascotas de la familia. Coco tenía 11 años y acumulaba varias dolencias. Probablemente la más grave era la hernia discal que le obligaba a hacer uso de una silla de ruedas para facilitar su movilidad, ya que no podía utilizar sus dos patas traseras para caminar. El animal también estaba siendo tratado con quimioterapia debido a un melanoma múltiple. A Coco lo podemos ver en la cuenta de Instagram de Dani Alves. El futbolista compartió en su día un vídeo en el que sus perros acuden a abrazarlo y se observa a Coco intentando moverse con el impulso de sus piernas delanteras.

La pareja, que no cuenta con hijos en común, cuenta con una familia canina numerosa. El amor por estos animales es uno de los factores que más ha unido a Dani Alves y Joana Sanz. El fallecimiento de Coco es una nueva desgracia para la modelo que no levanta cabeza en estos primeros compases de 2023. “Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: dejarte ir. Sigo con la sensación de que, al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría”, ha escrito Joana cuando se cumplía un mes de la muerte de su progenitora.