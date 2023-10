Jorge Javier, el padrino más fugaz de la historia: hace caja y se va de la boda

Isa Pantoja y Asraf Beno se han dado el sí quiero en la majestuosa Hacienda Al-Baraka de Alcalá de Guadaíra con Jorge Javier Vázquez como padrino de la ceremonia. Un nombramiento anunciado a bombo y platillo, pese a no contar con el respaldo de Isabel Pantoja, la madre de la novia. Pues bien, la sorpresa ha saltado cuando el presentador de Mediaset, uno de los grandes reclamos de la celebración, ha abandonado la boda dos horas después del inicio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mejor Clínica Estética-Madrid (@clinicasdiegodeleon)

El periodista ha sido visto en el aeropuerto de Sevilla por los paparazzi Diego Arrabal y Miguel Temprano. El propio Jorge Javier, al ser preguntado por su fugaz presencia en la boda, respondía con ironía que había acudido al enlace por la pasta. Al parecer, el presentador ha cumpliado con la revista que le paga y se ha marchado rápidamente en el día más especial de su amiga Isa Pantoja.

El día ha llegado: Isa Pantoja y Asraf Beno contraen matrimonio ante la ausencia de Isabel Pantoja🔵 Arranca #AsíEsLaVida en @telecincoes con @ZesarM https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/3lBZWzFxQU — Así es la vida (@asieslavidatele) October 13, 2023

“Nos chivaron que él solo venía por la revista que le paga, para hacerse las fotos de la exclusiva y nada más. Y era cierto. Aquí está”, han asegurado los fotógrafos.

Jorge Javier Vázquez no quería que su presencia enturbiase la boda de Isa. Por ello, llegó a ofrecerle la posibilidad de no asistir para que así su madre pudiera acudir al enlace. Actualmente el presentador de Badalona y la tonadillera mantienen una relación muy fría y distante, nada que ver con tiempos pasados. Además, el comunicador ha criticado con dureza la ausencia de la artista en la boda de su hija.

El zasca de Carmen Borrego en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Estamos aquí para darle el amor que no han querido darle otros” 😱 #AsíEsLaVida https://t.co/95b5hEt6io 👈 — Así es la vida (@asieslavidatele) October 13, 2023

“Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Le dije que me usara de comodín, que si en algún momento su madre o su hermano querían venir y mi presencia les incomodaba, yo me quedaba en casa sin problemas”, había declarado hace unos días.