El torero Juan Ortega se arrepiente de cómo gestionó los tiempos en su ruptura con Carmen Otte

El diestro sevillano Juan Ortega se ha sincerado hoy por primera vez en público sobre su plante en la boda con la jerezana Carmen Otte el pasado diciembre. El torero comunicó en la mañana del día 2 a la novia que no acudiría al altar pocas horas antes del enlace previsto en la iglesia de Santiago de Jerez.

Ortega ha hablado hoy por primera vez y lo ha hecho ante Carlos Herrera en el matinal de la Cadena COPE. El diestro ha detallado que a quien primero avisó de su decisión definitiva fue a la propia novia, cuando estaba vistiéndose para la boda. Lo había meditado y el diestro tuvo la determinación de decir no al compromiso. "Fue una conversación dura", reconoce el maestro, quien desde el tumulto mediático se "refugió en los toros", en su familia y en preparar esta temporada taurina que arrancará para él próximo 10 de febrero en Valdemorillo.

Tras hacer saber a la novia, que quedó impactada con la noticia, Ortega habló con sus padres y a continuación con el sacerdote que los iba a desposar, desmintiendo así todas las informaciones que se suscitaron desde aquel día. No fue un arrebato, sino una consecuencia de lo que ya venía barajando.

Juan Ortega reconoce que sólo él es el responsable de lo sucedido y que su decisión fue "por las dudas que venía arrastrando". Es tajante sobre otras versiones, no hubo terceras personas ni fue por causa de la actitud de otros, como la relación con su suegro, como se vino a especular. "Carmen es una mujer diez", insiste el torero, y asegura que la sigue queriendo, que ha habido mucho amor entre ellos y que se siguen queriendo, pero prefirió decir no en el mismo día de la boda que arrepentirse años después, con hijos. Ortega reconoce a Carlos Herrera que su determinación iba a causar dolor en cualquier momento y no se arrepiente de haber dado ese paso sino el cuándo. Se arrepiente de no haber gestionado los tiempos y haber causado así más dolor en ese día que estaba previsto que sería de felicidad para todos. Fue una decisión personal que iba a originar un gran malestar en las familias, pero sin imaginar el escándalo mediático que se formó a continuación.

El diestro se enfrenta a una temporada que espera que le vaya bien en el plano profesional, sabiendo que en todo momento va a estar en el ojo del huracán y que se le seguirá preguntando por su vida personal. Afrontará esas incomodidades, pero no quiere que toda esta polémica siga salpicando a su ex novia y a la familia de ella. Desea que los medios la dejen en paz.

Sobre una reconciliación, una segunda oportunidad para ese amor, Ortega no ha querido aventurar nada en concreto en su entrevista radiofónica. Ya le ha hecho mucho daño a Carmen Otte y no querría que agrandar ese dolor con una decisión en el futuro. Las dudas que le acechaban en la mañana del 2 de diciembre le disipan de dar una nueva oportunidad a un elance que él ya decidió que no iba a producirse.