Judeline, una brisa de aire sureño para la música

Con apenas 21 años, Judeline, criada en el paraíso natural de Los Caños de Meca, ha conquistado al público gracias a un talento innato para la música. La artista gaditana se ha convertido en uno de los nombres propios más prometedores de la música española, capaz de aunar la vanguardia más innovadora con la universalidad del folclore popular. Judeline es una artista que se nutre de la tradición para ser rabiosamente contemporánea. Acaba de presentar su nueva canción, Mangata, el primer adelanto de su esperado álbum debut.

–¿Cómo es Judeline por si hay alguien que aún no le conozca? –Soy una artista de 21 años, nacida en Jerez pero que me he criado en Los Caños de Meca, llevo haciendo música tres o cuatro años y estoy muy contenta por poder dedicarme a lo que me gusta.

–¿Cómo han sido sus comienzos en la música? –Llegué a Madrid con 17 años con la excusa de estudiar el bachillerato de Arte. Al final tomé el camino de la música y me pasaba todo el rato en el estudio.

–¿De qué influencias se ha nutrido para desarrollar su carrera musical? ¿Cuáles son sus referentes musicales? –De pequeña mucho flamenco, Los Beatles, música brasileña... Ya siendo adolescente me metí más en el mundo del trap, reguetón y la música más urbana.

–¿Qué nos puede avanzar de Mangata, su nuevo tema, que además es el adelanto de su primer álbum? –Mangata es un tema súper místico. Es una canción de electrónica que hice con mis productores, Mayo y Tuiste, junto con la colaboración de Drummie, Rob Bisel y Luis Amoedo. El vídeo lo grabamos en Cádiz y tenía muchas ganas de estrenarla.

–Va a estar en la gira europea de J Balvin, ¿Cómo se fraguó esa buena noticia? –Su equipo contactó con el mío, nosotros hemos hablado por las redes sociales y me hace mucha ilusión. Va a ser un aprendizaje súper guay, una experiencia muy bonita que me va a llevar de gira por Europa.

–¿En qué lugares de Europa vais a estar con la gira Qué bueno volver a verte? –Son 15 fechas, así que imagínate… Vamos a estar en Italia, Francia, Portugal, Lituania, Holanda, entre otros países europeos. En España estaremos en Barcelona.

–¿Cómo afronta su aventura televisiva en La Voz Kids como asesora de Lola Índigo? –Voy como asesora de Lola Índigo, una de las coaches del programa. Tengo muchas ganas, será una experiencia divertida y completamente nueva para mí. Va a ser un cachondeo verme en el programa (risas).

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? –Me gusta pasear, aunque en Madrid no hay mucha naturaleza. Si estoy cansada me quedo en casa. Me gusta jugar a la Nintendo, dibujar, escuchar vinilos, ver series…