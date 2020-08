Madonna y cómo comenzó con 35 dólares en el bolsillo

La gran diva de los 80 y 90, Madonna, cumplirá el próximo domingo 62 años y se encuentra volcada en su familia y en un excelente estado de forma gracias a sus constantes ejercicios. Un ritmo de vida bastante alejado de sus tiempos más inquietos en lo sentimental y sexual. La cantante dio paso a sucesoras pero sigue siendo la reina.

En instagram ha compartido una de sus primeras fotos en Nueva York, con 20 años, recién llegada de Michigan, persiguiendo la ilusión de ser una estrella cuando llevaba sólo 35 dólares. Madonna reclama que ella misma edificó todo lo que llegó a ser, sin plataformas fáciles, como han tenido otras de sus rivales y compañeras, y en la frase de la foto lo resume todo:

Ver esta publicación en Instagram No IG, Twitter or Tik Tok either! 🚀🚀🚀 Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 6 Ago, 2020 a las 6:36 PDT

“No Youtube, no Vine, no The Voice (La Voz), no American Idol, no Disney. Sólo 35 dólares y un sueño”, es el lema de autoafirmación que proclama la arista de origen italiano, bautizada como Veronica Ciccone (y Madonna de primer nombre), tercera de seis hermanos y cuya madre falleció de un cáncer cuando sólo tenía 5 años.

Rasgos que marcan el carácter de una cantante renovadora y una artista revolucionaria.Su primer trabajo en Nueva York fue en un Dunkin’ Donuts y tras comenzar como bailarina, su primer escenario profesional fue con el cantante francés Patrick Hernández. Su éxito fue constancia y osadía.