La foto de la vida de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su padre que ha tardado 54 años en producirse

“La foto de mi vida”, ese ha sido el título que acompaña a la tierna fotografía de Manuel Díaz El Cordobés y su padre, Manuel Benítez. Nunca es tarde si la dicha es buena. La fotografía compartida por el hijo de Manuel Benítez confirma los pasos dados por ambos en los últimos meses para dejar atrás las rencillas familiares e iniciar una nueva etapa. En la estampa ambos aparecen en buena sintonía y con una complicidad sorprendente si nos atenemos a los antecedentes de su relación padre-hijo.

La fotografía ha tardado 54 años en producirse. Es verdad que en los últimos tiempos el acercamiento era un hecho constatado a tenor de las publicaciones compartidas por el marido de Virginia Troconis. La instantánea no es una cualquiera, está cargada de detalles. Manuel Benítez ha dejado claro que el hacha de guerra está enterrada. El veterano matador de toros abraza a su hijo Manuel y ambos entrelazan sus manos en señal de unión. Tanto Manuel Díaz como su padre aparecen con rostros sonrientes y felices. De fondo, una imagen de El Cordobés hijo toreando y dos copas de champagne. Sin ninguna duda, el brindis de la reconciliación.

Manuel Benítez ha mantenido durante décadas que Manuel Díaz, pese a las pruebas de ADN que señalaban un 99% de probabilidad, no era su hijo. Un reconocimiento que ha tardado más de 50 años en llegar, y que ahora parece que ha asumido con total naturalidad. El hijo ya dejó pistas el año pasado de que la reconciliación estaba más cerca que nunca. “Estamos ahí. Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono y que me llame cuando él quiera. Empezaremos a tener conversaciones poquito a poco, tampoco tenemos nada. Poco a poco ir viéndonos y ya veremos. Todo llega. Dese aquí le mando un saludo también, con mucho cariño, hombre. ¡Cómo no! Pero bueno, poquito a poco”, explicó el diestro.

La publicación del torero cuenta con un aluvión de me gustas y comentarios. Uno de los más destacados es el de su hija Alba Díaz Martín. “Te amo y me encanta verte feliz. Te lo mereces”, ha escrito la hija del torero, fruto de su relación con la diseñadora Vicky Martín Berrocal.