Marta Díaz no levanta cabeza: tendrá que pasar por el quirófano

El año 2023 no está siendo muy dichoso para Marta Díaz. La influencer, que aún se repone de su ruptura con Sergio Reguilón, sufrió una aparatosa caída mientras esquiaba en Los Alpes que le ha provocado la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. El viaje que había planeado para disfrutar del puente festivo con sus amigos se ha convertido en una pesadilla.

Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, tendrá que pasar por el quirófano para operarse de la rodilla e iniciar el proceso de recuperación. “Teníamos la esperanza de que no iba a hacer falta operación, pero hace unos días me hicieron la resonancia y efectivamente vieron que tengo el ligamento cruzado anterior roto, en unos días me operan, estoy bastante positiva sobre todo por pensar en lo que podía haber pasado, y en lo que, por suerte, finalmente se ha quedado”, ha escrito en una story de Instagram.

A tenor de sus palabras, se intuye que fue una terrible caída que podría haber dejado peores consecuencias para su salud e integridad física. Marta Díaz estaba completamente destrozada cuando fue evacuada por los servicios médicos en la estación de esquí. Así se expresaba en las redes sociales tras el accidente. “Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla. He tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación. No sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso”.

Ahora la joven encara con positividad y esperanza su obligado paso por el quirófano para recuperarse de la dolorosa lesión de rodilla. Han sido días difíciles para la influencer, que seguro que poco a poco recuperará la sonrisa y las ganas de seguir generando contenido en las redes sociales.