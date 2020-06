Muere la mascota de Álex Lequio

Sólo tres semanas después del fallecimiento de Álex Lequio, la presentadora y actriz Ana Obregón ha comunicado la triste pérdida de la mascota del joven, una perra labrador llamada Luna. La muerte de la perra ha sido un dolor añadido a la afectada Ana, que lo ha comentado en las redes, con la foto de ambos, arriba. La mascota ha compartido quince años de la vida de su dueño, Álex fallecía de un cáncer en Barcelona el 13 de mayo a los 27 años.

“Siempre juntos los tres”, evocaba la madre, recordando que Luna estuvo esperando estos meses la recuperación del joven de su prolongado tratamiento infructuoso.

“Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste: Luna , Aless y mamá . Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres. Lunita te esperó varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste.Se que se ha ido de pena , para poder estar contigo. Sé que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad. Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre. No sé como decirlo. Aquí abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga. Os echo infinitamente de menos. .#Alessforever #Lunaforever"

Es el mensaje completo de una Ana Obregón que lógicamente se encuentra destrozada