Nuevo golpe para Ana Obregón, muere su padre

Ana Obregón ha vivido esta noche un nuevo varapalo y se ha despedido de su padre, Antonio García, que contaba con 96 años. La muerte se sucede en años consecutivos para la presentadora y actriz, que en 2020 perdía su hijo, Álex Lequio, vícitima del cáncer, y un año después de su madre, Ana María Obregón. Tres pilares de su vida que los ha ido perdiendo de manera sucesiva.

Su padre, que fue quien le puso el apodo de Antoñita la Fantástica, había sido el centro de atención de ella. Ana ha pasado estos años en Mallorca y el apoyo de sus amigos ha sido fundamental para encarar los duelos. El cuidado a su progenitor había sido una de las razones para levantarse cada día para la intérprete, un icono sexual en los años 80 y 90, cuando copaba portadas de las revistas. Su andaudra televisiva con la serie Ana y los siete la tuvo en el candelero.

Obregón ha compartido en el perfil de instagram la noticia y algunas de las fotos de recuerdo junto a su padre.

Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

"Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido", ha expresado Ana en las redes. Tras meses de cuidados se fue apagando la vida de Antono García.

Ana Obregón reapareación en TVE en las campanadas que daban paso a 2021, testimoniando el pesar por Álex. En el pasado 31 de diciembre no pudo estar en la Puerta del Sol debido a que contrajo el covid. Con seguridad volverá a estar despidiendo el año con los espectadores para dar paso 2023.

"Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...", comentaba en Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne, meses atrás.

Entre lágrimas, Ana Obregón relató en aquel programa los últimos momentos de la vida de su hijo. "Estaba duchándome para irme corriendo al hospital. Me llama Alessandro y me dice: Vamos a sedarlo para que no sufra, pero él seguía sonriendo. Se fue y yo me fui con él", relató.

La presentadora destacó la fortaleza y la lucha de su hijo en todo momento. "Quiero que la gente sepa lo fuerte y lo valiente que fue hasta el final" y recordó una frase que les comentó a ella y a Alessandro Lequio, su padre: "merece la pena estar así solo por veros a los dos juntos". Y con humor Álex le comento, "mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso".

Meses después Ana ha tenido que encarar la pérdida de sus padres.