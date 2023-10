Oriana responde a la mujer de Ion Aramendi: “¿Quién es esta persona y por qué dice tantas tonterías?”

El abandono de Oriana Marzoli, ya sea voluntario o no, es el asunto que más juego ha dado hasta el momento en GH VIP 8. Fue el pasado viernes 29 de septiembre cuando la organización del reality de Mediaset anunciaba el abandono de la influencer. El programa refrendó su postura con un vídeo en el que se veía a Oriana desesperada y con ganas de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Una versión que choca frontalmente con la de la joven de origen venezolano.

Oriana mantiene que la versión del programa es falsa y que a ella le obligaron a abandonar el concurso, alegando que su marcha no fue voluntaria tal. Incluso no descarta tomar acciones legales para defender su postura ante los hechos. “Desmiento categóricamente que haya abandonado GH VIP 8. Cualquier información que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad, ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes. Gracias a todos mis fans y seguidores por el apoyo, nunca os hubiese defraudado”, posteaba la joven en su perfil de Twitter.

Ion Aramendi, presentador de GH VIP: El debate, ya cargó contra Oriana el pasado domingo. “Ya lo sabéis, Oriana ha abandonado y muchas han sido las teorías que se han publicado sobre esto. No nos vamos a poner a discutir sobre ellas, la relación contractual de Gran Hermano es solo con Oriana, con nadie más. Ella quería que entrara su novio y nunca hubo un acuerdo para que eso sucediera”.

Ahora ha sido la periodista María Amores, mujer de Ion Aramendi, la que ha arremetido contra la joven por su comportamiento en GH VIP 8. La bloguera ha tirado de ironía para disparar con bala con un tono un tanto soez. “Resulta que Oriana ha abandonado el programa y se fue directamente a ver a su novio que debe tener un penne italiano… que está ella deseando ir a ver al novio. Claro, lógico. Yo no le quito la razón, pero bueno, chica”, ha comentado en uno de sus vídeos.

La respuesta de Oriana no se ha hecho esperar. “¿Quién es esta persona y por qué dice tantas tonterías? Un momento, esta señora ha dicho penne italiano, pero qué ordinariez, por favor. ¡Qué vergüenza ajena!”, ha contestado.