Paula Badosa, así es la vida personal de la tenista de moda

Es guapa, atractiva y juega muy bien al tenis. Esa es la carta de presentación de Paula Badosa, la gran esperanza del tenis femenino nacional. La tenista de 26 años es una auténtica trotamundos. Nació en Nueva York debido a la profesión de sus padres, Josep Badosa y Mireia Gibert. Ambos trabajaban como modelos y se encontraban allí cuando su hija vino al mundo. Cuando Paula tenía siete años la familia se mudó a Barcelona. Allí dio sus primeros pasos en el mundo de la raqueta formando parte del Real Club de Tenis de Barcelona. La joven también estuvo viviendo unos años en Valencia para continuar con su proceso formativo.

En la actualidad, ha fijado su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubái, una ciudad a la que está plenamente adaptada. “Es un destino muy atractivo, ya sea por la gastronomía, por su oferta para realizar compras o por su buen tiempo. Es un destino tan atractivo que me he trasladado a vivir aquí. Es un Disneylandia para adultos, una ciudad que siempre te sorprende”, dijo en la revista ¡Hola! hace apenas un año.

Su explosión en el tenis mundial llegó en las temporadas 2021 y 2022 cuando alcanzó el número dos del ranking WTA, antes de la disputa del US Open. Belgrado, Sídney e Indian Wells han sido sus triunfos más memorables. Sus éxitos en el mundo del tenis le han reportado una popularidad a la que no termina de acostumbrarse. “Pienso que ser reconocida es el precio a pagar. Considero que soy una afortunada por hacer lo que más me gusta, pero la parte más negativa es esta. Siento que cada partido o que cada cosa que haga fuera del tenis está muy expuesta y es una presión extra que no estaba acostumbrada a tener. Yo me he criado en un pueblo tranquila y me encantaba jugar al deporte en sí, pero no sabía que conllevaba todo esto”, explicó en El Larguero.

Trabajar día a día con la presión de ganar no fue fácil para una joven que con 15 años ganó la edición junior de Roland Garros. “No tuve un entorno fácil, no me benefició. La gente me metió muchas cosas en la cabeza y la situación me vino muy grande, porque al final yo era muy joven. Parecía que tenía que ganar todos los partidos. Fue muy duro, me generó mucha ansiedad. Me inflaron la cabeza y al final sufrí una depresión”, expresó en las páginas de El País. Su salud mental sufrió un duro revés del que supo sobreponerse. “Decido contarlo porque percibí que en este mundo mucha gente sufre en silencio y pasa por una situación similar a la mía. Quiero normalizarlo, porque es algo que le puede pasar a cualquiera. Ahora intento ir paso a paso, no pensar todo el rato en el futuro y no escuchar a demasiada gente”, aclaró.

En cuanto a su vida persona, se le conocen dos relaciones sentimentales con personajes públicos. En 2020 estuvo saliendo con el presentador de La Resistencia, David Broncano, un programa que ha visitado estos días y en el que ha hecho gala de su buena amistad. En 2021 empezó su relación sentimental con el modelo y actor Juan Batancourt, que sigue vigente a día de hoy. De hecho, el actor cubano es un fijo en las canchas de tenis cuando juega su chica.

Paula Badosa, que cuenta con 825.000 seguidores en Instagram, ha sido recientemente portada de la revista Glamour. En sus redes sociales podemos seguir su día a día en el tenis, desde su participación en los torneos hasta su preparación y rutina de entrenamientos.