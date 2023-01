Piqué continúa con el juego: una matrícula con mensaje oculto para Shakira

Se amontonan las noticias sobre la canción del momento. El explosivo hit de Shakira y el productor Bizarrap contra Gerard Piqúe y Clara Chía suma un nuevo capítulo. El exfutbolista del FC Barcelona ha entrado al trapo conduciendo un Renault Twingo para acudir a la Kings League, el campeonato que ha organizado junto a streamers y exjugadores profesionales. La canción de la artista colombiana, entre otras comparaciones, contiene un verso sobre el mítico modelo de Renault: “cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kings League Infojobs (@kingsleague)

Dicho y hecho. Gerard Piqué anunció en un directo de Twitch, en el que lució un reloj de la marca Casio, que llegaría al evento en un Renault Twingo. El CEO de la Kings League cumplió su promesa y se presentó a la competición con un Renault Twingo recién salido del concesionario. Ahora los focos apuntan hacia la matrícula del utilitario (2511 MDJ).

Existe una teoría que se ha hecho viral por las redes sociales que guarda relación directa con la matrícula. El exfutbolista habría utilizado el coche para lanzar una nueva indirecta hacia su expareja. La matrícula hace referencia al día 25 de noviembre de 2022, que fue cuando Shakira abandonó la vivienda familiar. Respecto a las siglas, MDJ se correspondería con “Me DeJo”, una clara alusión a la ruptura de la mediática pareja.

No hay nada confirmado por el momento, pero está claro que a Piqué le gusta jugar. El exfutbolista no se va a quedar de brazos cruzados y continuará con su particular pique contra Shakira. ¿Cuál será el próximo episodio de la canción del momento?